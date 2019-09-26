Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
EKO написав:Обсудили бы лучше, что надо сделать, но не делается, что делается, но не надо было делать. Каковы есть варианты вывода страны из той ж*опы, в какую ее поместили папиредники и папиредники папиредников, лени, вити, пети и другие кили и юли всех годов.
Да, было бы хорошо. Но у порохоботов, которых мало, но которые активны и агрессивны –поствыборный синдром. Они сейчас ни на что другое не способны, кроме как набрасывать на вентилятор то, что из них вылазит после поражения кумира. Но, справедливости ради, изредка от них проскакивают пусть злорадные, но все–таки интересные элементы критики победителей. Которые зачастую не только раскрывают текущие ошибки нынешней власти, но и ту жо.пу, не ЖО.ПУ, в которую погрузила бы их власть, если бы она оказалась у них. А это тоже очень интересно и познавательно. Еще же предстоят выборы когда–то. Ну..или очередной переворот
Нюанс в том, что сторонники папередникив сейчас ведут себя в стиле *Всё пропало!!!*))), *ЗЕ и выбравшие его разрушают страну!* Что особенно забавно на фоне того, что именно они в этом попрекали других даже при простом заострении внимания на проблемах.
Ещё смешнее когда они зефилами (именно -филами) называют всех подряд, кто не сторонник ПАПа. Не задумываясь, что одного критерия голосования за ЗЕ недостаточно для причисления к категории зефилов. Зефильство -- это гораздо большее. Его разве что Доллярчику можно определить.
detroytred написав:З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили.
Ну так недостатньо щирого бажання, щоб когось посадити. Скільки не пижаться Портнов з Трубою, а навіть не можуть перевести Порошенко зі статусу свідка в статус підозрюваного, хоч і повідкривали десятки справ. Не буває чудес, ну не буває, хоч фарбуй своє щире бажання в червоний чи зелений кольори.
Ну Вы и пример взяли - Порошенко))
Тут обычного коррумпированного по самые уши комбрига даже не пытаются привлечь к ответственности.
Новый МОУ что-то недавно заявил о новом подходе и наличии политического желания. И о том, что коррупция в армии всех достала. Дескать теперь начнём ... обращайтесь.
Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.
Я вот уверен, что не посадят. Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.
Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то. Так как это уж сверхмаксимум))) У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники. Побольше, чем низенько-низенько.
detroytred написав:Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.
Я вот уверен, что не посадят. Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.
Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то. Так как это уж сверхмаксимум))) У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники. Побольше, чем низенько-низенько.
А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись. Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.
Я вот уверен, что не посадят. Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.
Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то. Так как это уж сверхмаксимум))) У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники. Побольше, чем низенько-низенько.
А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись. Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої.
Откуда Вы взяли, что я это взял?!))
Речь шла пока что о самом наличии желания изменить.
Ну а уж потом, только потом можно говорить о методах и средствах достижения цели. Диктатурой, опорой на западных партнёров, обращением непосредственно к гражданам, общественным организациям или ещё что...
Но для начала должно быть это желание. Реальное. А не на словах, как у папередникив все 28 лет.
EKO написав:Например: - какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься? - зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник? - каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур? В какой стране ЕС вообще такое вот возможно? - Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун? - Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные. - Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается? - Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?
Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,
У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.
Только возникает вопрос: нафига Зельцу понадобилось всё это дерьмо?
detroytred написав:Но для начала должно быть это желание. Реальное. А не на словах, как у папередникив все 28 лет.
Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці. Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось. Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зеленский на встрече с Трампом выглядел несчастным, считает Guardian.
"Сидя перед камерами в ООН, Зеленский выглядел жалко, а Трамп ворчал о своих достижениях. Зеленский был очень похож на школьного учителя, которого он играл в своей политической ситкоме "Слуга народа". Сначала он выглядел несчастным, и когда Трамп обратился к нему и сказал: "Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сможете решить проблему", Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо", - считает автор.
detroytred написав:Но для начала должно быть это желание. Реальное. А не на словах, как у папередникив все 28 лет.
Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці. Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось. Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам.
Сравнение не то.
Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.
Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.
Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.
Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков. Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!! А на деле -- спасибо за работу, оказалось.