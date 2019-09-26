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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4071407240734074
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.

Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.

Обіцяють не те, що можна реально зробити, а те, що хочуть почути виборці, інакше не проголосують. Продавати свій бізнес, після виборів, не в західних традиціях.
  detroytred написав:Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.

Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков.
Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!!
А на деле -- спасибо за работу, оказалось.

Так закінчились передвиборче бла-бла-бла (обіцянки) і почалась реальна робота (продовження ремонту).
Чи треба було зірвати все нахрен, як це зробили більшовики?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:36

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Большевики, сорвать ... крайности.

Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.
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