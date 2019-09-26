detroytred написав:Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.
Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.
Обіцяють не те, що можна реально зробити, а те, що хочуть почути виборці, інакше не проголосують. Продавати свій бізнес, після виборів, не в західних традиціях.
detroytred написав:Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.
Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков.
Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!!
А на деле -- спасибо за работу, оказалось.
Так закінчились передвиборче бла-бла-бла (обіцянки) і почалась реальна робота (продовження ремонту).
Чи треба було зірвати все нахрен, як це зробили більшовики?