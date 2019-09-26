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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4071407240734074
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.

Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.

Обіцяють не те, що можна реально зробити, а те, що хочуть почути виборці, інакше не проголосують. Продавати свій бізнес, після виборів, не в західних традиціях.
  detroytred написав:Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.

Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков.
Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!!
А на деле -- спасибо за работу, оказалось.

Так закінчились передвиборче бла-бла-бла (обіцянки) і почалась реальна робота (продовження ремонту).
Чи треба було зірвати все нахрен, як це зробили більшовики?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:36

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Большевики, сорвать ... крайности.

Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:21

  Вкладчик1234 написав:Олег Винник угодил в базу "Миротворца"
:)

это за связи с поплавским?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:28

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.

Так здивувалась одна з чотирьох категорій, яка голосувала за Зе. Більшість же була за прискорення реформ, а не за їх скасування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:28

  freeze написав:Зеленский на встрече с Трампом выглядел несчастным, считает Guardian.

"Сидя перед камерами в ООН, Зеленский выглядел жалко, а Трамп ворчал о своих достижениях. Зеленский был очень похож на школьного учителя, которого он играл в своей политической ситкоме "Слуга народа". Сначала он выглядел несчастным, и когда Трамп обратился к нему и сказал: "Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сможете решить проблему", Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо", - считает автор.

https://www.theguardian.com/us-news/201 ... meeting-un

полностью согласен с оценками автора
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:30

))))
Попытка задать неудобный вопрос Зеленскому.
Пресс-секретарь владеет навыками рукопашного боя.
Имхо, зимой могут пойти в дело шапки в землю, я же говорил - это ПРЕЕМНИК.

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Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:34

  Тракторист написав:
  lapay написав:Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською?...

три недели отдыхал в Батуми - вы бы послушали в каких выражениях говорят о Саакашвили местные таксисты, которые его считают последним проходимцем...

Таксисти в будь якій країні - ще ті покидьки і горлохвати. А думкою місцевих повій та кишенькових злодіїв - ви не цікавились? Теж "достойні" люди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:41

Не могу найти внесенный в Раду как внеочередной Законопроект о референдуме. Штук 300 законопроектов уже внесено, море внеочередных, штрафы увеличивают многократно, контроль усиливают за пересичными, а о референдуме не могу найти.
Точно помню, что Зеленский говорил об этом Законе, тут даже на ветке много обсуждали слова Зеленского, о местных референдумах, общих, типа надо обязательно советоваться.

А найти на сайте Рады этот Законопроект не могу, наверное, что-то с Гуглом, глючит.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:59

  Тракторист написав:
  lapay написав:Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською?...

три недели отдыхал в Батуми - вы бы послушали в каких выражениях говорят о Саакашвили местные таксисты, которые его считают последним проходимцем...

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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:06

  Frant написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською?...

три недели отдыхал в Батуми - вы бы послушали в каких выражениях говорят о Саакашвили местные таксисты, которые его считают последним проходимцем...

Таксисти в будь якій країні - ще ті покидьки і горлохвати. А думкою місцевих повій та кишенькових злодіїв - ви не цікавились? Теж "достойні" люди.

Франт Добавлено: Вс 24 янв, 2016 13:34
2016-й ГОД!!!

  Frant написав:
  mortimer написав:Frant
Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?


Мабуть - ніколи.

Причини:
1) роздолбайство укро-влади
2) її продажність і злодійство
3) її тупість

Чому влада не розправилась з бувшою донецько-луганською "елітою", яка розпалила цю війну?


Там грошей можна було за рік нашатрати не менше 3-5 млрд. доларів!
Армію переозброїти і біженцям перемогти!
До речі, прошмонати донецько-луганську "еліту" можна було елементарно.
Вона настільки тупа, настільки злодійська - там немає де клейма ставити!

Українські владні чиновники- ще та сволота.
Немає на них Гітлєра!


Раздолбайство укро-влади, продажность, тупость, злодiйство -- 2016-й))
Характеристика от Вас.

Голословно кидающегося на всех с клеветой и ярлыками украинофильства, пророссийскости, ростроллизме.

Уряд оголосив війну \"пенсійному туризму\"
detroytred
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