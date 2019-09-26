Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.
Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.
Обіцяють не те, що можна реально зробити, а те, що хочуть почути виборці, інакше не проголосують. Продавати свій бізнес, після виборів, не в західних традиціях.
detroytred написав:Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.
Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков. Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!! А на деле -- спасибо за работу, оказалось.
Так закінчились передвиборче бла-бла-бла (обіцянки) і почалась реальна робота (продовження ремонту). Чи треба було зірвати все нахрен, як це зробили більшовики?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Зеленский на встрече с Трампом выглядел несчастным, считает Guardian.
"Сидя перед камерами в ООН, Зеленский выглядел жалко, а Трамп ворчал о своих достижениях. Зеленский был очень похож на школьного учителя, которого он играл в своей политической ситкоме "Слуга народа". Сначала он выглядел несчастным, и когда Трамп обратился к нему и сказал: "Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сможете решить проблему", Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо", - считает автор.
Не могу найти внесенный в Раду как внеочередной Законопроект о референдуме. Штук 300 законопроектов уже внесено, море внеочередных, штрафы увеличивают многократно, контроль усиливают за пересичными, а о референдуме не могу найти. Точно помню, что Зеленский говорил об этом Законе, тут даже на ветке много обсуждали слова Зеленского, о местных референдумах, общих, типа надо обязательно советоваться.
А найти на сайте Рады этот Законопроект не могу, наверное, что-то с Гуглом, глючит.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mortimer написав:Frant Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?
Мабуть - ніколи.
Причини: 1) роздолбайство укро-влади 2) її продажність і злодійство 3) її тупість
Чому влада не розправилась з бувшою донецько-луганською "елітою", яка розпалила цю війну?
Там грошей можна було за рік нашатрати не менше 3-5 млрд. доларів! Армію переозброїти і біженцям перемогти! До речі, прошмонати донецько-луганську "еліту" можна було елементарно. Вона настільки тупа, настільки злодійська - там немає де клейма ставити!
Українські владні чиновники- ще та сволота. Немає на них Гітлєра!
Раздолбайство укро-влади, продажность, тупость, злодiйство -- 2016-й)) Характеристика от Вас.
Голословно кидающегося на всех с клеветой и ярлыками украинофильства, пророссийскости, ростроллизме.