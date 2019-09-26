Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:41

Не могу найти внесенный в Раду как внеочередной Законопроект о референдуме. Штук 300 законопроектов уже внесено, море внеочередных, штрафы увеличивают многократно, контроль усиливают за пересичными, а о референдуме не могу найти.

Точно помню, что Зеленский говорил об этом Законе, тут даже на ветке много обсуждали слова Зеленского, о местных референдумах, общих, типа надо обязательно советоваться.



А найти на сайте Рады этот Законопроект не могу, наверное, что-то с Гуглом, глючит.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.