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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:14
"Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы."
не пустят в Украину/или не выпустят?
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sal
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:15
zРадио написав: shapo написав:
Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
Бред, бред і ще раз бред.
Люди з ЗУ на початку 90-х масово їздили в Польшу, Угорщину, Югославію для продажу наших(фактично СССР-рівських) ЩЕ дешевих товарів. І прекрасно бачили різницю.
Зокрема Угорщина разюче відрізнялась від тодішньої України(фактично СССР), в кращу сторону, звичайно. Якби вони поїхали в Францію/Нідерланди, думаю були б ще більше шоковані.
ВСІ режими типу СССР тримаються на закритих кордонах інакше б ці режими давно розвалились. Рівень життя в режимних країнах завжди нижчий ніж у відкритих.
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andrijk777
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:17
Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
Frant написав: mortimer написав:
Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?
Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....
2016-й год...
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detroytred
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:24
Тракторист написав: andrijk777 написав:
ВСІ режими типу СССР
а сейчас в украине режим типа ссссрили нет? а то похоже всё самое плохое осталось, а хорошее просто уничтожили...
Слава Богу нет.
Уж что-что а ликвидация сссровской админсистемы -- это бесспорный для меня позитив независимой Украины.
Который один сам по себе перекрывает все негативы.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:30
lapay написав: detroytred написав:
Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.
Так здивувалась одна з чотирьох категорій, яка голосувала за Зе. Більшість же була за прискорення реформ, а не за їх скасування.
Я с классификацией категорий не согласен))
У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:44
detroytred написав:
У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.
За що і будуть покарані, бо, при розведені військ, доведеться все рити по новій, а обстріли з крупного калібру і Градів все одно будуть. Тим паче диверсійні групи із снайперами.
Поки Путін не отримає своє, він буде тиснути, а тиснути він може тільки обстрілами, бо все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:50
detroytred написав:
Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
Frant написав: mortimer написав:
Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?
Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....
2016-й год...
Невже у владних коридорах щось помінялось?
Наведи прізвища міністрів та їх заступників, які отримали по 5-10-15 років тюрми з конфіскацією майна.
Не можеш?
Значить, балабол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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