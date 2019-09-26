RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4072407340744075
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:14

Re: этопрекрасноящитаю

"Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы."
не пустят в Украину/или не выпустят?
sal
 
Повідомлень: 3464
З нами з: 25.03.16
Подякував: 674 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:15

  zРадио написав:
  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...

Бред, бред і ще раз бред.
Люди з ЗУ на початку 90-х масово їздили в Польшу, Угорщину, Югославію для продажу наших(фактично СССР-рівських) ЩЕ дешевих товарів. І прекрасно бачили різницю.
Зокрема Угорщина разюче відрізнялась від тодішньої України(фактично СССР), в кращу сторону, звичайно. Якби вони поїхали в Францію/Нідерланди, думаю були б ще більше шоковані.
ВСІ режими типу СССР тримаються на закритих кордонах інакше б ці режими давно розвалились. Рівень життя в режимних країнах завжди нижчий ніж у відкритих.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:17

Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
  Frant написав:
  mortimer написав:Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?

Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....

2016-й год...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22100
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:24

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:ВСІ режими типу СССР

а сейчас в украине режим типа ссссрили нет? а то похоже всё самое плохое осталось, а хорошее просто уничтожили...

Слава Богу нет.
Уж что-что а ликвидация сссровской админсистемы -- это бесспорный для меня позитив независимой Украины.
Который один сам по себе перекрывает все негативы.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22100
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:30

  lapay написав:
  detroytred написав:Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.

Так здивувалась одна з чотирьох категорій, яка голосувала за Зе. Більшість же була за прискорення реформ, а не за їх скасування.


Я с классификацией категорий не согласен))

У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22100
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.

За що і будуть покарані, бо, при розведені військ, доведеться все рити по новій, а обстріли з крупного калібру і Градів все одно будуть. Тим паче диверсійні групи із снайперами.
Поки Путін не отримає своє, він буде тиснути, а тиснути він може тільки обстрілами, бо все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8381
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:50

  detroytred написав:Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
  Frant написав:
  mortimer написав:Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?

Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....

2016-й год...

Невже у владних коридорах щось помінялось?

Наведи прізвища міністрів та їх заступників, які отримали по 5-10-15 років тюрми з конфіскацією майна.
Не можеш?

Значить, балабол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20485
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4072407340744075
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.