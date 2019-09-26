Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы." не пустят в Украину/или не выпустят?
shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
Бред, бред і ще раз бред. Люди з ЗУ на початку 90-х масово їздили в Польшу, Угорщину, Югославію для продажу наших(фактично СССР-рівських) ЩЕ дешевих товарів. І прекрасно бачили різницю. Зокрема Угорщина разюче відрізнялась від тодішньої України(фактично СССР), в кращу сторону, звичайно. Якби вони поїхали в Францію/Нідерланди, думаю були б ще більше шоковані. ВСІ режими типу СССР тримаються на закритих кордонах інакше б ці режими давно розвалились. Рівень життя в режимних країнах завжди нижчий ніж у відкритих.
detroytred написав:У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.
За що і будуть покарані, бо, при розведені військ, доведеться все рити по новій, а обстріли з крупного калібру і Градів все одно будуть. Тим паче диверсійні групи із снайперами. Поки Путін не отримає своє, він буде тиснути, а тиснути він може тільки обстрілами, бо все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.
Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.
В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.
ЛАД написав:Ирочка, можно нескромный вопрос? Вы в какой-нибудь партии/организации состоите? Часом не ОУН-УПА?
Шановний Лад! Я навіть більше Вам скажу, в певний період часу доповіді (навіть не одну) на цю тему писала з фактами та реальним історіями очевидців. Інтерв'ю у багатьох людей брала (старожилів звичайно)! А Ви щось маєте проти української історії?