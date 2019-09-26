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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4073407440754076>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:14

Re: этопрекрасноящитаю

"Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы."
не пустят в Украину/или не выпустят?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:15

  zРадио написав:
  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...

Бред, бред і ще раз бред.
Люди з ЗУ на початку 90-х масово їздили в Польшу, Угорщину, Югославію для продажу наших(фактично СССР-рівських) ЩЕ дешевих товарів. І прекрасно бачили різницю.
Зокрема Угорщина разюче відрізнялась від тодішньої України(фактично СССР), в кращу сторону, звичайно. Якби вони поїхали в Францію/Нідерланди, думаю були б ще більше шоковані.
ВСІ режими типу СССР тримаються на закритих кордонах інакше б ці режими давно розвалились. Рівень життя в режимних країнах завжди нижчий ніж у відкритих.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:17

Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
  Frant написав:
  mortimer написав:Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?

Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....

2016-й год...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:24

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:ВСІ режими типу СССР

а сейчас в украине режим типа ссссрили нет? а то похоже всё самое плохое осталось, а хорошее просто уничтожили...

Слава Богу нет.
Уж что-что а ликвидация сссровской админсистемы -- это бесспорный для меня позитив независимой Украины.
Который один сам по себе перекрывает все негативы.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:30

  lapay написав:
  detroytred написав:Мы начали дискуссию ... с действий, которые удивили ЭКО.

Так здивувалась одна з чотирьох категорій, яка голосувала за Зе. Більшість же була за прискорення реформ, а не за їх скасування.


Я с классификацией категорий не согласен))

У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:У будивельника вон и вовсе военнослужащие проголосовали за ЗЕ, потому что Порошенко не давал приказа на наступление.

За що і будуть покарані, бо, при розведені військ, доведеться все рити по новій, а обстріли з крупного калібру і Градів все одно будуть. Тим паче диверсійні групи із снайперами.
Поки Путін не отримає своє, він буде тиснути, а тиснути він може тільки обстрілами, бо все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:50

  detroytred написав:Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
  Frant написав:
  mortimer написав:Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?

Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....

2016-й год...

Невже у владних коридорах щось помінялось?

Наведи прізвища міністрів та їх заступників, які отримали по 5-10-15 років тюрми з конфіскацією майна.
Не можеш?

Значить, балабол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-09-27

Только я подумал, что день выдастся скучным и писать будет нечего. Ан нет :)

1) Не флиртовать с диктаторами и больше помогать Украине призвал глава Европейского Совета Дональд Туск.
Хоть у кого-то есть яйца

2) Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из США
Данилюк подтвердил написание заявления об отставке
Как-то быстро. Из всех успехов на посту - не мог найти мониторы. И кто же теперь будет щедрой рукой распределять 28 ярдов бюджета СНБО :)
Впрочем
Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Бубочка же, ничего не сделать и свалить послом. Или доломать то, что не доломал ЗЕ! в США. Или к семье в Лондон

UPD.
  lapay написав:Може і не тому:
https://rubryka.com/2019/09/27/danylyuk ... gdana-zmi/
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.

Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.

Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

“Війна серйозна”, — заявило джерело.


3) Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что по состоянию на сейчас ни бывший вице-президент США и один из кандидатов на предстоящих президентских выборах Джо Байден, ни его сын Хантер не допрашивались по делу относительно возможных злоупотреблений должностными лицами Министерства экологии.

Холодницкий об отношениях с Зеленским: никаких указаний кого-то трогать или не трогать не было
Зашевелились всё отрицать

Вот ещё.
Сын Байдена не имеет отношения к расследованию о деятельности Burisma в Украине – НАБУ

4) Суд отменил штраф «дочке» российского «Сбербанка» на 95 миллионов, НБУ обжалует решение

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.


В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.


5) Ну просто милота :)
Экс-кварталовец "Юзик" и народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники жену.
И никакого кумовства. Ведь жена - это не кума :)

6) Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Такая же хамка, как и её босс.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 27 вер, 2019 15:57, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:40

  ЛАД написав:Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?

Шановний Лад!
Я навіть більше Вам скажу, в певний період часу доповіді (навіть не одну) на цю тему писала з фактами та реальним історіями очевидців. Інтерв'ю у багатьох людей брала (старожилів звичайно)!
А Ви щось маєте проти української історії?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:49

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Такая же хамка, как и её босс.


Тут впору с нее мемы делать:

- не срывал, а поправлял (*шапку);
- не давал пощечину, а отгонял мух;
- не вырывал телефон, а хотел свой номер в записную добавить;

... ну, и так далее :lol:

Шото быстро они повернули "нетуда" :roll: навигатор какой то с бракованным софтом, команде надо срочно менять софт :idea:
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 27 вер, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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