Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:) Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из США Данилюк подтвердил написание заявления об отставке Как-то быстро. Из всех успехов на посту - не мог найти мониторы. И кто же теперь будет щедрой рукой распределять 28 ярдов бюджета СНБО Впрочем
Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.
Бубочка же, ничего не сделать и свалить послом. Или доломать то, что не доломал ЗЕ! в США. Или к семье в Лондон
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
Про це повідомляє НВ, посилаючись на власні джерела.
Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.
“Війна серйозна”, — заявило джерело.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео) Такая же хамка, как и её босс.
Тут впору с нее мемы делать:
- не срывал, а поправлял (*шапку); - не давал пощечину, а отгонял мух; - не вырывал телефон, а хотел свой номер в записную добавить;
... ну, и так далее
Твой Шарий такой же хам
Мой? Не знал что владею Анатолием Если о нем, не отрицаю он резкий, как и многие из известных людей, особенно когда касается их лично. Да вот только все эти люди не состоят на должности личного пресс-секретаря президента Украины, которая обязывает соответствовать.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.
Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.
В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.