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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4073407440754076
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:52

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:) Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из США
Данилюк подтвердил написание заявления об отставке
Как-то быстро. Из всех успехов на посту - не мог найти мониторы. И кто же теперь будет щедрой рукой распределять 28 ярдов бюджета СНБО :)
Впрочем

Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.


Бубочка же, ничего не сделать и свалить послом. Или доломать то, что не доломал ЗЕ! в США. Или к семье в Лондон

Може і не тому:
https://rubryka.com/2019/09/27/danylyuk ... gdana-zmi/
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.

Про це повідомляє НВ, посилаючись на власні джерела.

Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.

За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.

Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

“Війна серйозна”, — заявило джерело.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:53

  EKO написав:
  pesikot написав:Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Такая же хамка, как и её босс.


Тут впору с нее мемы делать:

- не срывал, а поправлял (*шапку);
- не давал пощечину, а отгонял мух;
- не вырывал телефон, а хотел свой номер в записную добавить;

... ну, и так далее :lol:

Твой Шарий такой же хам :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:00

  pesikot написав:
  EKO написав:
  pesikot написав:Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Такая же хамка, как и её босс.


Тут впору с нее мемы делать:

- не срывал, а поправлял (*шапку);
- не давал пощечину, а отгонял мух;
- не вырывал телефон, а хотел свой номер в записную добавить;

... ну, и так далее :lol:

Твой Шарий такой же хам :)


Мой? :mrgreen: Не знал что владею Анатолием :mrgreen:
Если о нем, не отрицаю он резкий, как и многие из известных людей, особенно когда касается их лично. Да вот только все эти люди не состоят на должности личного пресс-секретаря президента Украины, которая обязывает соответствовать.

Такое...
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:00

  Frant написав:
4756580:detroytred"Я просто угораю с Франта.
После сантехнического менталитета такие откровения:
[quote="3439298:Frant написав:
  mortimer написав:Интересно, когда власть займётся пенсионерами-путешественниками?

Їй не до того))) Краде гроші з бюджету)))
.....

2016-й год...

Невже у владних коридорах щось помінялось?

Наведи прізвища міністрів та їх заступників, які отримали по 5-10-15 років тюрми з конфіскацією майна.
Не можеш?

Значить, балабол.[/quote]
Чудило, откуда ты взял свой вопрос?))
Я ведь не утверждал, что что-то поменялось.
А ты мне этим попрекаешь.
Вот это и есть факт - балабольства.

И ты это))) цитату свою об укро-владе 2016-го с характеристикой от себя пропустил.
роздолбайство укро-влади
2) її продажність і злодійство
3) її тупість
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:04

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-09-27

Только я подумал, что день выдастся скучным и писать будет нечего. Ан нет :)

1) Не флиртовать с диктаторами и больше помогать Украине призвал глава Европейского Совета Дональд Туск.
Хоть у кого-то есть яйца

2) Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из США
Данилюк подтвердил написание заявления об отставке
Как-то быстро. Из всех успехов на посту - не мог найти мониторы. И кто же теперь будет щедрой рукой распределять 28 ярдов бюджета СНБО :)
Впрочем
Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Бубочка же, ничего не сделать и свалить послом. Или доломать то, что не доломал ЗЕ! в США. Или к семье в Лондон

UPD.
  lapay написав:Може і не тому:
https://rubryka.com/2019/09/27/danylyuk ... gdana-zmi/
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.

Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.

Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

“Війна серйозна”, — заявило джерело.


3) Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что по состоянию на сейчас ни бывший вице-президент США и один из кандидатов на предстоящих президентских выборах Джо Байден, ни его сын Хантер не допрашивались по делу относительно возможных злоупотреблений должностными лицами Министерства экологии.

Холодницкий об отношениях с Зеленским: никаких указаний кого-то трогать или не трогать не было
Зашевелились всё отрицать

Вот ещё.
Сын Байдена не имеет отношения к расследованию о деятельности Burisma в Украине – НАБУ

4) Суд отменил штраф «дочке» российского «Сбербанка» на 95 миллионов, НБУ обжалует решение

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.


В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.


5) Ну просто милота :)
Экс-кварталовец "Юзик" и народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники жену.
И никакого кумовства. Ведь жена - это не кума :)

6) Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Такая же хамка, как и её босс.


Это типа ежедневное - зрада и усепропало?! :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:06

  detroytred написав:Это типа ежедневное - зрада и усепропало?! :lol:

Не нравится ? не читай.
Ты можешь писать свои альтернативные итоги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4073407440754076
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