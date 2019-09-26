pesikot написав:

Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.



lapay написав: Може і не тому:

https://rubryka.com/2019/09/27/danylyuk ... gdana-zmi/

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.



Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.



Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.



“Війна серйозна”, — заявило джерело. Може і не тому:

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.



В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.



Ітогі подвєдьом. 2019-09-27Только я подумал, что день выдастся скучным и писать будет нечего. Ан нетХоть у кого-то есть яйцаКак-то быстро. Из всех успехов на посту - не мог найти мониторы. И кто же теперь будет щедрой рукой распределять 28 ярдов бюджета СНБОВпрочемБубочка же, ничего не сделать и свалить послом. Или доломать то, что не доломал ЗЕ! в США. Или к семье в ЛондонUPD.Зашевелились всё отрицатьВот ещё.Ну просто милотаИ никакого кумовства. Ведь жена - это не кумаТакая же хамка, как и её босс.