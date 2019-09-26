Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56

detroytred написав: Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.

То есть вопрос ЛАДа имел все основания.

А не мерещилось и росТВ. Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.То есть вопрос ЛАДа имел все основания.А не мерещилось и росТВ.



Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.



А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист.



И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм. Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист.И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.