С учётом ответа модератора --
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:28
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:29
Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.
А тут все реальность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:31
Не понял связи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:34
Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.
А тут все реальность.[/quote]
Вы поняли-то, что сами написали?
Это Вы и Ко гиперболизировали и искажали мнения до вот таких вот форм!!!! -- зубожiння и т.д.
Сами же их употребляли.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:37
Не понял связи.[/quote]
Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:47
Re: Політичні дискусії
Якщо відповідь про те що людина
а-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПА
б - по результатам цього спілкування писала наукові роботи
Дорівнює модератор=член ОУН-УПА...
То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:50
Интересная в тему дискуссий на ветке статья:
1. С начальком полиции он так и не смог найти контакт.
2. Вот как у этого простого)) парня получилось наступить на мозоль наркомафиии целого района столицы, а моему знакомому попытавшемуся нечто подобное провернуть хотя бы в своём дворе (четыре многоэтажки) сразу же проломили голову.
На этом всё и закончилось.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:52
Т.е. это сторонники По придумали, что при нем настало зубожиння? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.
А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист.
И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:58
Вы это ... в сложные понятия лучше не встревайте
По буквам попробуйте осилить мой ответ.
Хотя не дойдет)))
Поэтому разжую: для вопроса имелись основания!
Для вопроса! Только для вопроса!
И модератор это подтвердил, указав *даже больше*.
Вы, как обычно, домыслили и продлили, как Вам захотелось.
Вы лучше свою логику поясните - проголосовали против ПАПа, так как он не давал приказ на наступление, поэтому проголосовали за ЗЕ-миротворца.
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