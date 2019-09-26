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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40754076407740784079>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:28

  Sommer написав:
  pesikot написав:ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.


Последствия неумеренного потребления РашаТВ.


С учётом ответа модератора -- :lol: :lol: :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:29

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Это типа ежедневное - зрада и усепропало?! :lol:

Не нравится ? не читай.
Ты можешь писать свои альтернативные итоги

Приехали))
Очень даже нравится. Компактно и собрано в одном месте.
Серьёзно спасибо.

Подоплёка вопроса была в другом.
В том, как раньше Вы и Ко гиперболизировали акцентирование внимания оппонентов на подобном.
В виде - зрада, всепропало...


Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.

А тут все реальность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:31

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  pesikot написав:ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.


Последствия неумеренного потребления РашаТВ.


С учётом ответа модератора -- :lol: :lol: :lol:


Не понял связи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:34

  Sommer написав:
  detroytred"[quote="4756783:pesikot написав:
  detroytred написав:Это типа ежедневное - зрада и усепропало?! :lol:

Не нравится ? не читай.
Ты можешь писать свои альтернативные итоги

Приехали))
Очень даже нравится. Компактно и собрано в одном месте.
Серьёзно спасибо.

Подоплёка вопроса была в другом.
В том, как раньше Вы и Ко гиперболизировали акцентирование внимания оппонентов на подобном.
В виде - зрада, всепропало...


Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.

А тут все реальность.[/quote]
Вы поняли-то, что сами написали?
Это Вы и Ко гиперболизировали и искажали мнения до вот таких вот форм!!!! -- зубожiння и т.д.
Сами же их употребляли.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:37

  Sommer написав:
  detroytred"[quote="4756802:Sommer написав:
  pesikot написав:ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.


Последствия неумеренного потребления РашаТВ.


С учётом ответа модератора -- :lol: :lol: :lol:


Не понял связи.[/quote]
Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:47

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А не мерещилось и росТВ.
Якщо відповідь про те що людина
а-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПА
б - по результатам цього спілкування писала наукові роботи
Дорівнює модератор=член ОУН-УПА...
То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:50

Интересная в тему дискуссий на ветке статья:
https://fakty.ua/319181-menya-nazyvayut ... arkotikami

«президентом Борщаги»: американец Давид Пластер борется в Киеве с мусором и наркотиками


1. С начальком полиции он так и не смог найти контакт.
2. Вот как у этого простого)) парня получилось наступить на мозоль наркомафиии целого района столицы, а моему знакомому попытавшемуся нечто подобное провернуть хотя бы в своём дворе (четыре многоэтажки) сразу же проломили голову.
На этом всё и закончилось.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:52

  detroytred написав:
  Sommer написав:Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.

А тут все реальность.

Вы поняли-то, что сами написали?
Это Вы и Ко гиперболизировали и искажали мнения до вот таких вот форм!!!! -- зубожiння и т.д.
Сами же их употребляли.


Т.е. это сторонники По придумали, что при нем настало зубожиння? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56

  detroytred написав:Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.


Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.

А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист. :mrgreen:

И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не мерещилось и росТВ.
Якщо відповідь про те що людина
а-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПА
б - по результатам цього спілкування писала наукові роботи
Дорівнює модератор=член ОУН-УПА...
То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне)

Вы это ... в сложные понятия лучше не встревайте :lol:

По буквам попробуйте осилить мой ответ.
Хотя не дойдет)))
Поэтому разжую: для вопроса имелись основания!
Для вопроса! Только для вопроса!
И модератор это подтвердил, указав *даже больше*.
Вы, как обычно, домыслили и продлили, как Вам захотелось.

Вы лучше свою логику поясните - проголосовали против ПАПа, так как он не давал приказ на наступление, поэтому проголосовали за ЗЕ-миротворца.
detroytred
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