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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4076407740784079>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:59

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  detroytred написав:Приехали))
Очень даже нравится. Компактно и собрано в одном месте.
Серьёзно спасибо.

Подоплёка вопроса была в другом.
В том, как раньше Вы и Ко гиперболизировали акцентирование внимания оппонентов на подобном.
В виде - зрада, всепропало...


Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.

А тут все реальность.


Да, все просто.
Раньше были ложные зрадофилы, сейчас настрящие.
В этом состоит коренное отличие.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:05

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам. Ну там "зубожиння", "газовый голодомор", "роттердамплюс", "барыга на войне наживается" и т.д.

А тут все реальность.

Вы поняли-то, что сами написали?
Это Вы и Ко гиперболизировали и искажали мнения до вот таких вот форм!!!! -- зубожiння и т.д.
Сами же их употребляли.


Т.е. это сторонники По придумали, что при нем настало зубожиння? Ну-ну.

Люди указывали на проблемы с финансами и пр., на ухудшение.
Правы они илои нет - это другой вопрос, но
Сторонники ПО гиперболизировали -- до формы - зубожiння.
Гиперболизировали.

Мне такой Ваш троллинг не интересен...
Как-то по-детски.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да, все просто.
Раньше были ложные зрадофилы, сейчас настрящие.
В этом состоит коренное отличие.

Раніше їх була більшість, а зараз меншість, але, завдяки зусиллям Ко і Ко, їх чисельність поступово відновлюється. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:09

  freeze написав:Да, все просто.
Раньше были ложные зрадофилы, сейчас настрящие.
В этом состоит коренное отличие.

У тебя уже везде порохоботы мерещатся. Которые гадят.
Вроде одессит, а юмор на уровне Швондера.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:10

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам.

А на самом деле были сплошные перемоги :mrgreen: Но их так усердно скрывали, что распознать их смогли только 8%.
Что, опять же, понятно – как объяснили ранее, тут 73% так или иначе тупых. Не могут, убогие, осознать величие и заслуги прошлой власти.
Т.е. опять классическое – не тот народ достался..
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:11

  Sommer написав:
  detroytred написав:Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.


Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.

А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист. :mrgreen:

И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.

Это уже иной момент. Тонкости, нюансы.
Я, как Вы можете посмотреть, даже в дискуссии по ним не лез.

Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.
С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:12

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не мерещилось и росТВ.
Якщо відповідь про те що людина
а-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПА
б - по результатам цього спілкування писала наукові роботи
Дорівнює модератор=член ОУН-УПА...
То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне)
Вы это ... в сложные понятия лучше не встревайте :lol:

По буквам попробуйте осилить мой ответ.
Хотя не дойдет)))
Поэтому разжую: для вопроса имелись основания!
Для вопроса! Только для вопроса!
И модератор это подтвердил, указав *даже больше*.
З таким примітивним мишленням-ви претендуєте на право аналізу чужих відповідей?
Лад запиттав чи Ірина є членом ОУН-УПА
вона відповіла що навіть більше ніж суть запитання-вона спілкувалась і писала статті на основі проведенного спілкування з СПРАВЖНІМИ ЧЛЕНАМИ ОУН-УПА...
Якщо для вас є тотожним
сьогоднішнє членство і членство в 1930-1950 роках-то ви невіглас і фантазер..
Тодішні члени ризикували власним життям..
Сьогоднішні не ризикують нічим.
Отже по цьому питанню сидіть читайте пробуйте розуміти
  detroytred написав:Вы лучше свою логику поясните - проголосовали против ПАПа, так как он не давал приказ на наступление, поэтому проголосовали за ЗЕ-миротворца.
Як ви вже переконались в мене є своя логіка по багатьом питанням
1 Я знаю що армія в якій протирали штани ви-розбіглась і в 2014 плече Державі від якої отримувала гроші по 20-25 років-не підставила
2 Основна маса тих хто служить сьогодні-є ультрапатріотами які воюють не за гроші.
Цих людей не влаштовувала політика Порошенка...
В 2015 , на базі Львівської Академії Сухопутніх військ, Порошенко проводив закрите засідання з офіцерами де розяснював суть своєї політики.
Якщо коротко і на пальцях
1 Якщо ми атакуємо-ми будемо
а - протистояти армії РФ
б - нести втрати в кількості до 1000 осіб в день
в - навіть якщо вийдемо на кордон Україна-РФ - обстріли з території РФ не зупиняться
2 Якщо ми заморозимо конфлікт і вгриземось в землю ми
а - будемо нести втрати 100-500 осіб в рік
б - Росія отримає санкції внаслідок яких буде втрачати до 1 млрд рублів в день

Як видно станом на 2019 - він виявився повністю правий.
Але при цьому-ультрапатріот не дорівнює ультрастратег...-тому й не дивно що ультрапатріоти проголосували за Зміни,вийшло що проти Порошенко.

А тепер ваша черга пояснювати
Чому війна не зупинилась а зефіли вірять зеленському
чому нікого не садять-а рейтинг не дуже то вже й падає
чому тарифи не опущені
чому фіскалізація і адміністрування для малих і середніх зростає
чому Данилюк у відставку...

А зефілам все божа роса в очах замість сечі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:25

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.


Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.

А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист. :mrgreen:

И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.

Это уже иной момент. Тонкости, нюансы.
Я, как Вы можете посмотреть, даже в дискуссии по ним не лез.

Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.
С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:26

budivelnik
1. То есть даже разжеванное (насчет оснований для вопроса. Вопроса. И только вопроса). Вы не осилили. Продолжили свои фантазии о тотожности.

2. Много букв, фактов и нет логического ответа.
Да - не давал приказ.
Да - было совещание.
Да - желали (может быть).
Но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ ВАШ И ТОЛЬКО ВАШ С ПОТОЛКА ВЗЯТЫЙ ВЫВОД о том, что поэтому проголосовали за ЗЕ.

То есть: факт, факт, факт и вывод отсебятинный, который Вам захотелось.
В данном случае и вовсе алогичный, абсурдный.
Так как ЗЕ - миротворец))

З.Ы. своей очереди отвечать на Ваши вопросы, не связанные с моей дискуссией с Вами, а также со своими утверждениями, я никак не вижу.
Втягиваться с Вами в широкую дискуссию - :lol: :lol: :lol:
Счаз))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28

  fokus написав:А на самом деле были сплошные перемоги :mrgreen:

Ты подтвердил свою принадлежность к ботам из Ольгино.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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