Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:12

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А не мерещилось и росТВ. А не мерещилось и росТВ. Якщо відповідь про те що людина

а-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПА

б - по результатам цього спілкування писала наукові роботи

Дорівнює модератор=член ОУН-УПА...

То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне) Якщо відповідь про те що людинаа-спілкувалась з безпосередніми учасниками ОУН-УПАб - по результатам цього спілкування писала наукові роботиДорівнює модератор=член ОУН-УПА...То тут навіть хреститись не допоможе-це зрадофільство головного мозку(хронічне) Вы это ... в сложные понятия лучше не встревайте



По буквам попробуйте осилить мой ответ.

Хотя не дойдет)))

Поэтому разжую: для вопроса имелись основания!

Для вопроса! Только для вопроса!

И модератор это подтвердил, указав *даже больше*. Вы это ... в сложные понятия лучше не встревайтеПо буквам попробуйте осилить мой ответ.Хотя не дойдет)))Поэтому разжую: для вопроса имелись основания!Для вопроса! Только для вопроса!И модератор это подтвердил, указав *даже больше*.

detroytred написав: Вы лучше свою логику поясните - проголосовали против ПАПа, так как он не давал приказ на наступление, поэтому проголосовали за ЗЕ-миротворца. Вы лучше свою логику поясните - проголосовали против ПАПа, так как он не давал приказ на наступление, поэтому проголосовали за ЗЕ-миротворца.

З таким примітивним мишленням-ви претендуєте на право аналізу чужих відповідей?Лад запиттав чи Ірина є членом ОУН-УПАвона відповіла що навіть більше ніж суть запитання-вона спілкувалась і писала статті на основі проведенного спілкування...Якщо для вас є тотожнимсьогоднішнє членство і членство в 1930-1950 роках-то ви невіглас і фантазер..Тодішні члени ризикували власним життям..Сьогоднішні не ризикують нічим.Отже по цьому питанню сидіть читайте пробуйте розумітиЯк ви вже переконались в мене є своя логіка по багатьом питанням1 Я знаю що армія в якій протирали штани ви-розбіглась і в 2014 плече Державі від якої отримувала гроші по 20-25 років-не підставила2 Основна маса тих хто служить сьогодні-є ультрапатріотами які воюють не за гроші.Цих людей не влаштовувала політика Порошенка...В 2015 , на базі Львівської Академії Сухопутніх військ, Порошенко проводив закрите засідання з офіцерами де розяснював суть своєї політики.Якщо коротко і на пальцях1 Якщо ми атакуємо-ми будемоа - протистояти армії РФб - нести втрати в кількості до 1000 осіб в деньв - навіть якщо вийдемо на кордон Україна-РФ - обстріли з території РФ не зупиняться2 Якщо ми заморозимо конфлікт і вгриземось в землю миа - будемо нести втрати 100-500 осіб в рікб - Росія отримає санкції внаслідок яких буде втрачати до 1 млрд рублів в деньЯк видно станом на 2019 - він виявився повністю правий.Але при цьому-ультрапатріот не дорівнює ультрастратег...-тому й не дивно що ультрапатріоти проголосували за Зміни,вийшло що проти Порошенко.А тепер ваша черга пояснюватиЧому війна не зупинилась а зефіли вірять зеленськомучому нікого не садять-а рейтинг не дуже то вже й падаєчому тарифи не опущенічому фіскалізація і адміністрування для малих і середніх зростаєчому Данилюк у відставку...А зефілам все божа роса в очах замість сечі.