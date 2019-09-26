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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:30
Frant написав: detroytred"[quote="4756851:Sommer написав: detroytred написав:
Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.
Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.
А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист.
И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.
Это уже иной момент. Тонкости, нюансы.
Я, как Вы можете посмотреть, даже в дискуссии по ним не лез.
Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.
С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.
Дискусатор, ти коли працевлаштуєшся?
Хоча би продавцем в супермаркет?[/quote]
Я конечно благодарен за Ваше личное беспокойство и внимание, но ты-то в сторону от сантехнического менталитета, ворующей власти, ее тупости, злодействе и т.п., о которых ты ведал, не уводи.
Да и напомню -- ты не в соке с беспокойством о працевлаштуванни ближнего.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:30
Ви і у вузькій дискусії виглядаєте трошки пришелепкуватим і не можете вибратись далі методички та й то промосковської...
А в широкій-будете виглядати повним дебі...неадекватом.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:34
pesikot написав:
Ты подтвердил свою принадлежность к ботам из Ольгино.
Тю. А вам разве нужно подтверждение?
Ярлыки вы и так отлично клеите, вдохновенно и с упоением.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:38
Ітогі подвєдьом 2
1) Любители ЗЕ! не довольны, что о ЗЕ! пишутся факты
2) Ищут скрытых порохоботов в неудачах ЗЕ!. Ну прямо 1937 год и враги народа
3) А ведь вас ЗЕ! любителей предупреждали. Что ЗЕ! - пустышка, ноль. Мешок для кота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:38
budivelnik
Але при цьому-ультрапатріот не дорівнює ультрастратег...-тому й не дивно що ультрапатріоти проголосували за Зміни,вийшло що проти Порошенко.
Вы хоть понимаете, что пишите?
Такое теоретически (чисто теоретически могло бы быть. Реалии даёт лишь фактические опросы и т.п. почему проголосовали) только в слачае, если бы эти ультрапатриоты ВООБЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ И НЕ ЗНАЛИ КАКИЕ ЗМIНИ ОБЕЩАЛ ЗЕ-миротворец, наколени и т.п.
И даже ПАПа не знали и не слышали - с его агентом кремля (или что там было на плакате) и пр. в сторону ЗЕ.
Как можно такое *фантазировать*?)))
Алогично, абсурдно.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:40
fokus
На тебе и так негде пробы ставить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:41
budivelnik написав:
Ви і у вузькій дискусії виглядаєте трошки пришелепкуватим і не можете вибратись далі методички та й то промосковської...
А в широкій-будете виглядати повним дебі...неадекватом.
И пошло, как обычно, соответствующее Вашему уровню знаний и логики примитивное увиливание в форме оскорблений, ярлыков и клеветы.
Рашковански как-то...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44
ЛАД написав:
Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
Потом не обижайтесь за эпитеты, которыми вас наградят.
Сами провоцируете.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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