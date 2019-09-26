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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40774078407940804081>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:30

  Frant написав:
  detroytred"[quote="4756851:Sommer написав:
  detroytred написав:Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась.
То есть вопрос ЛАДа имел все основания.
А не мерещилось и росТВ.


Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.

А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист. :mrgreen:

И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.

Это уже иной момент. Тонкости, нюансы.
Я, как Вы можете посмотреть, даже в дискуссии по ним не лез.

Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.
С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.

Дискусатор, ти коли працевлаштуєшся?
Хоча би продавцем в супермаркет?[/quote]
Я конечно благодарен за Ваше личное беспокойство и внимание, но ты-то в сторону от сантехнического менталитета, ворующей власти, ее тупости, злодействе и т.п., о которых ты ведал, не уводи.
Да и напомню -- ты не в соке с беспокойством о працевлаштуванни ближнего.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:30

  detroytred написав:Втягиваться с Вами в широкую дискуссию - :lol: :lol: :lol:
Счаз))
Ви і у вузькій дискусії виглядаєте трошки пришелепкуватим і не можете вибратись далі методички та й то промосковської...
А в широкій-будете виглядати повним дебі...неадекватом.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:34

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ты подтвердил свою принадлежность к ботам из Ольгино.

Тю. А вам разве нужно подтверждение? :mrgreen:
Ярлыки вы и так отлично клеите, вдохновенно и с упоением.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:38

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом 2

1) Любители ЗЕ! не довольны, что о ЗЕ! пишутся факты

2) Ищут скрытых порохоботов в неудачах ЗЕ!. Ну прямо 1937 год и враги народа

3) А ведь вас ЗЕ! любителей предупреждали. Что ЗЕ! - пустышка, ноль. Мешок для кота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:38

budivelnik
Але при цьому-ультрапатріот не дорівнює ультрастратег...-тому й не дивно що ультрапатріоти проголосували за Зміни,вийшло що проти Порошенко.


Вы хоть понимаете, что пишите?

Такое теоретически (чисто теоретически могло бы быть. Реалии даёт лишь фактические опросы и т.п. почему проголосовали) только в слачае, если бы эти ультрапатриоты ВООБЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ И НЕ ЗНАЛИ КАКИЕ ЗМIНИ ОБЕЩАЛ ЗЕ-миротворец, наколени и т.п.
И даже ПАПа не знали и не слышали - с его агентом кремля (или что там было на плакате) и пр. в сторону ЗЕ.

Как можно такое *фантазировать*?)))
Алогично, абсурдно.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:40

fokus
На тебе и так негде пробы ставить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Втягиваться с Вами в широкую дискуссию - :lol: :lol: :lol:
Счаз))
Ви і у вузькій дискусії виглядаєте трошки пришелепкуватим і не можете вибратись далі методички та й то промосковської...
А в широкій-будете виглядати повним дебі...неадекватом.

И пошло, как обычно, соответствующее Вашему уровню знаний и логики примитивное увиливание в форме оскорблений, ярлыков и клеветы.

Рашковански как-то...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44

  ЛАД написав:Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?

Потом не обижайтесь за эпитеты, которыми вас наградят.
Сами провоцируете.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:56

  detroytred написав:Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.


Естественно. У зрителей РашаТВ есть основания для массы вопросов. У них и мальчиков распинают и снегирей поедают и вообще население Украины полностью вымерзает каждую зиму.

  detroytred написав:С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.


Еще раз - каждый житель каждой страны так или иначе сталкивается с национализмом или патриотизмом. И это нормально.

А Ирина вообще писала про УПА. Или патриотизм - это только УПА?
Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 27 вер, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:58

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