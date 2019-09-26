Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:38

Ітогі подвєдьом 2



1) Любители ЗЕ! не довольны, что о ЗЕ! пишутся факты



2) Ищут скрытых порохоботов в неудачах ЗЕ!. Ну прямо 1937 год и враги народа



3) А ведь вас ЗЕ! любителей предупреждали. Что ЗЕ! - пустышка, ноль. Мешок для кота

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой