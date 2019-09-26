Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ирина ответила ЛАДу, что с данным моментом (националистическим) очень даже сталкивалась. То есть вопрос ЛАДа имел все основания. А не мерещилось и росТВ.
Она писала про УПА. А не про национализм. С национализмом регулярно сталкивается каждый житель каждой страны.
А рашаТВ именно пугает национализмом конкретно в Украине, раздувая его до небес. Кстати, старательно забывая, что у них самих Пыня националист.
И если по ним судить, когда украинец любит свою страну - это ужас, кошмар и национализм. А вот когда житель другой страны любит свою страну - это обычный патриотизм.
Это уже иной момент. Тонкости, нюансы. Я, как Вы можете посмотреть, даже в дискуссии по ним не лез.
Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания. С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.
Дискусатор, ти коли працевлаштуєшся? Хоча би продавцем в супермаркет?[/quote] Я конечно благодарен за Ваше личное беспокойство и внимание, но ты-то в сторону от сантехнического менталитета, ворующей власти, ее тупости, злодействе и т.п., о которых ты ведал, не уводи. Да и напомню -- ты не в соке с беспокойством о працевлаштуванни ближнего.
Але при цьому-ультрапатріот не дорівнює ультрастратег...-тому й не дивно що ультрапатріоти проголосували за Зміни,вийшло що проти Порошенко.
Вы хоть понимаете, что пишите?
Такое теоретически (чисто теоретически могло бы быть. Реалии даёт лишь фактические опросы и т.п. почему проголосовали) только в слачае, если бы эти ультрапатриоты ВООБЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ И НЕ ЗНАЛИ КАКИЕ ЗМIНИ ОБЕЩАЛ ЗЕ-миротворец, наколени и т.п. И даже ПАПа не знали и не слышали - с его агентом кремля (или что там было на плакате) и пр. в сторону ЗЕ.
Как можно такое *фантазировать*?))) Алогично, абсурдно.
Під час формування бюджету на 2020 рік заступниками та радникам міністра було прийнято політичне рішення скоротити фінансування ліків для орфанних хворих, що зафіксовано у письмовому вигляді. Після виникнення публічного скандалу, комунікаційна стратегія МОЗ була наступна: перекласти відповідальність на попередню команду та державних службовців.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.