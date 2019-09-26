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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4078407940804081>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:01

  Sommer написав:
  detroytred написав:Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.


Естественно. У зрителей РашаТВ есть основания для массы вопросов. У них и мальчиков распинают и снегирей поедают и вообще население Украины полностью вымерзает каждую зиму.

  detroytred написав:С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.


Еще раз - каждый житель каждой страны так или иначе сталкивается с национализмом или патриотизмом. И это нормально.

А Ирина вообще писала про УПА.

1. Вы утрировали, проведя параллель со снегирями, мальчиками.
2. Ирина указала конкретно, как она сталкивалась. Если, по-Вашему, так сильно сталкивается *каждый житель каждой страны* - )))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:12

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Да, все просто.
Раньше были ложные зрадофилы, сейчас настрящие.
В этом состоит коренное отличие.

У тебя уже везде порохоботы мерещатся. Которые гадят.
Вроде одессит, а юмор на уровне Швондера.


Где ты у меня юмор увидел ?
Я дал точное определение, чем нынешние зрадрфилы отличаются от зрадофилов прошлого сезона.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:27

  freeze написав:Да, все просто.
Раньше были ложные зрадофилы, сейчас настрящие.


Раньше были не ложные, а лживые.
Но ты ж к ним не относишься, ты ж даже за Зе не голосовал. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:28

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.


Естественно. У зрителей РашаТВ есть основания для массы вопросов. У них и мальчиков распинают и снегирей поедают и вообще население Украины полностью вымерзает каждую зиму.

  detroytred написав:С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.


Еще раз - каждый житель каждой страны так или иначе сталкивается с национализмом или патриотизмом. И это нормально.

А Ирина вообще писала про УПА.

1. Вы утрировали, проведя параллель со снегирями, мальчиками.
2. Ирина указала конкретно, как она сталкивалась. Если, по-Вашему, так сильно сталкивается *каждый житель каждой страны* - )))

Ого скільки всього :D А так ніби просто відповіла ....
Відповім коротко. Історія будь-якої держави загалом - це цінність нації. Історія України - це наш з Вами скарб. Скарби завжди ховають як найглибше. Тому для того щоб дійти до істини чи розвиватися особисто потрібно постійно черпати інформації з різних джерел. Що власне я і робила колись, про що вище сказала.
Про мої власні погляди - мені не коректно як модератору з Вами дискутувати на форумі.
Але було б цікаво поспілкуватися з Вами в реальному житті :wink:
В загальному приємно, що Ви поділилися різними думками.
Всім вдалих вихідних! Побільше позитиву і розуміння того, що хоча всі ми різні, проте потрібно бути трішки добрішими одне до одного, і саме тоді ми будемо сильні як Українська нація!

З пов. Ірина
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:29

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.


Естественно. У зрителей РашаТВ есть основания для массы вопросов. У них и мальчиков распинают и снегирей поедают и вообще население Украины полностью вымерзает каждую зиму.

  detroytred написав:С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.


Еще раз - каждый житель каждой страны так или иначе сталкивается с национализмом или патриотизмом. И это нормально.

А Ирина вообще писала про УПА.

1. Вы утрировали, проведя параллель со снегирями, мальчиками.
2. Ирина указала конкретно, как она сталкивалась. Если, по-Вашему, так сильно сталкивается *каждый житель каждой страны* - )))


Я наверное, в третий и последний раз повторю - Ирина писала про УПА, а не про национализм.

Если для вас патриотизм/национализм - это только УПА, то в принципе такая зацикленность понятна.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:32

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:На тебе и так негде пробы ставить

Ну так и не ставьте, не отвлекайтесь. Мнение друг о друге у нас уже сформировалось, зачем тратить время на его бессмысленное подтверждение.
Давайте лучше про текущие зрады, убогость ЗЕ–команды и величие вашей вместе с вашим кумиром. Мне реально интересно это читать.
Ну как интересно..забавно в смысле. Вы так прикольно лопаетесь (с) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:41

Re: Політичні дискусії

а як можна було спілкуватися з СПРАВЖНІМИ ветеранами оун-упа???
якщо ВСІ ВОНИ померли в криївках та таборах :(
в живих залишилися та наплодили нащадків лише ЗРАДНИКИ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:41

  freeze написав:
pesikot написав:Где ты у меня юмор увидел ?
Я дал точное определение, чем нынешние зрадрфилы отличаются от зрадофилов прошлого сезона.

так ты ещё и не шутил А ведь ты писал, "что у Порошенко все уныло", а у ЗЕ - всё весело
Но когда пришла суровая ж*** реальности. Тебе не до схема.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:45

  Sommer написав:
  detroytred"[quote="4756932:Sommer написав:
  detroytred написав:Я ж о том, что для вопроса, получается, были основания.


Естественно. У зрителей РашаТВ есть основания для массы вопросов. У них и мальчиков распинают и снегирей поедают и вообще население Украины полностью вымерзает каждую зиму.

  detroytred написав:С данной темой (хоть национализма, хоть патриотизма)) Ирина, оказалось, плотно сталкивалась.


Еще раз - каждый житель каждой страны так или иначе сталкивается с национализмом или патриотизмом. И это нормально.

А Ирина вообще писала про УПА.

1. Вы утрировали, проведя параллель со снегирями, мальчиками.
2. Ирина указала конкретно, как она сталкивалась. Если, по-Вашему, так сильно сталкивается *каждый житель каждой страны* - )))


Я наверное, в третий и последний раз повторю - Ирина писала про УПА, а не про национализм.

Если для вас патриотизм/национализм - это только УПА, то в принципе такая зацикленность понятна.[/quote]
Я Вам в очередной раз повторю: предмет, который был поднят мною -- были ли основания для вопросов у ЛАДа.
Прочитайте эту пару вопросов.
Прочитайте ответ.
Даже в вопросе и в ответе об УПА. Даже!!!

Вы просто уж очень часто играете)) с предметом.
Имхо - умышленно.
Ведь Вы умнейший оппонент.

Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:46

  fokus написав:Давайте лучше про текущие зрады, убогость ЗЕ–команды и величие вашей вместе с вашим кумиром. Мне реально интересно это читать.


Да они мазохисты! :mrgreen: Вернее мазехисты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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