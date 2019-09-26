Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам.
А на самом деле были сплошные перемоги Но их так усердно скрывали, что распознать их смогли только 8%. Что, опять же, понятно – как объяснили ранее, тут 73% так или иначе тупых. Не могут, убогие, осознать величие и заслуги прошлой власти. Т.е. опять классическое – не тот народ достался..