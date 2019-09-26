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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4078407940804081
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:05

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  fokus написав:
  Sommer написав:Проблема в том, что раньше зраду разгоняли по выдуманным причинам.

А на самом деле были сплошные перемоги :mrgreen: Но их так усердно скрывали, что распознать их смогли только 8%.
Что, опять же, понятно – как объяснили ранее, тут 73% так или иначе тупых. Не могут, убогие, осознать величие и заслуги прошлой власти.
Т.е. опять классическое – не тот народ достался..


Народ как народ, "только жилищный вопрос...", тьфу Ты, выборы ИХ испортили... :mrgreen:
Вы бы книжку, что-ли, почитали, или блог, какой-нибудь: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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