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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4078407940804081
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:а як можна було спілкуватися з СПРАВЖНІМИ ветеранами оун-упа???
якщо ВСІ ВОНИ померли в криївках та таборах


Навіть зараз ще є реальні ветерани УПА, ось, наприклад, сотник Симчич Мирослав 1923 р.н. живе після 32 років ув'язнень. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:37

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:чого ж він не продовжив свою боротьбу проти САВЄТІВ після звільнення?

В книзі Шкляра "Троща" є відповідь на таке питання, і про зрадників з героями. Справжніх, а не канапних.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 27 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:39

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:чого ж він не продовжив свою боротьбу проти САВЄТІВ після звільнення?


Претензії до нього безпідставні, навіть в ув'язненні він не приховував своїх поглядів, але і після проголошення Незалежності міліція ще його "пасла" як особливо небезпечного.
Є і липові ветерани УПА так як і ветерани РА. Тисяч нема - на окремих заходах окремі люди, можливо є представники інших націоналістичних організацій які діють тепер.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:25

  Васенька написав:якщо у СПРАВЖНІХ упівців дітей не було!!!
Цікаво а де лади-зеди-дети ?
Чого вони не розкатали васеньку за як мінімум три брехні і один наклеп
Брехня 1 - всі учасники ОУН-УПА - померли
Брехня 2 - в учасників ОУН-УПА відсутні діти
Брехня 3 - живими залишились сексоти
Наклеп - діти учасників -це діти зрадників...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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