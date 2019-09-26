Навіть зараз ще є реальні ветерани УПА, ось, наприклад, сотник Симчич Мирослав 1923 р.н. живе після 32 років ув'язнень.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:14
Re: Політичні дискусії
Навіть зараз ще є реальні ветерани УПА, ось, наприклад, сотник Симчич Мирослав 1923 р.н. живе після 32 років ув'язнень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:37
Re: Політичні дискусії
В книзі Шкляра "Троща" є відповідь на таке питання, і про зрадників з героями. Справжніх, а не канапних.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 27 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:39
Re: Політичні дискусії
Претензії до нього безпідставні, навіть в ув'язненні він не приховував своїх поглядів, але і після проголошення Незалежності міліція ще його "пасла" як особливо небезпечного.
Є і липові ветерани УПА так як і ветерани РА. Тисяч нема - на окремих заходах окремі люди, можливо є представники інших націоналістичних організацій які діють тепер.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:25
Цікаво а де лади-зеди-дети ?
Чого вони не розкатали васеньку за як мінімум три брехні і один наклеп
Брехня 1 - всі учасники ОУН-УПА - померли
Брехня 2 - в учасників ОУН-УПА відсутні діти
Брехня 3 - живими залишились сексоти
Наклеп - діти учасників -це діти зрадників...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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