Навіть зараз ще є реальні ветерани УПА, ось, наприклад, сотник Симчич Мирослав 1923 р.н. живе після 32 років ув'язнень.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:14
Re: Політичні дискусії
Навіть зараз ще є реальні ветерани УПА, ось, наприклад, сотник Симчич Мирослав 1923 р.н. живе після 32 років ув'язнень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:37
Re: Політичні дискусії
В книзі Шкляра "Троща" є відповідь на таке питання, і про зрадників з героями. Справжніх, а не канапних.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 27 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:39
Re: Політичні дискусії
Претензії до нього безпідставні, навіть в ув'язненні він не приховував своїх поглядів, але і після проголошення Незалежності міліція ще його "пасла" як особливо небезпечного.
Є і липові ветерани УПА так як і ветерани РА. Тисяч нема - на окремих заходах окремі люди, можливо є представники інших націоналістичних організацій які діють тепер.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:25
Цікаво а де лади-зеди-дети ?
Чого вони не розкатали васеньку за як мінімум три брехні і один наклеп
Брехня 1 - всі учасники ОУН-УПА - померли
Брехня 2 - в учасників ОУН-УПА відсутні діти
Брехня 3 - живими залишились сексоти
Наклеп - діти учасників -це діти зрадників...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:12
Или фото старое, или он слишком хорошо выглядит для 96 летнего человека отсидевшего 32 года
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:31
в ЗЕкоманде взявшей с ходу в карьер уже началось...
Данилюк в отставку ибо Богдан реально уже за..ал..., да и беня…
ПРавильной дорогой идут товарищи, думаю трудный 4летний путь пройденный чивакуней они проскочат за год-полтора макс... увы для страны...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:36
Интересно, врет или правду говорит?
Кто-то может проверить?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:38
Схоже, що Зе- та зеКоманда злетять з владного Олімпу набагато швидше, ніж я думав раніше.
Тупість, убогість мислення, дикий непрофесіоналізм, жадібність до шари - все це в повній мірі характеризує нинішню бригаду.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:10
Re: Політичні дискусії
Тоже интересно, но пока не нашелся ни один сокурсник Арестовича, который учился бы с ним в Одесском институте сухопутных войск, на неожиданной специализации психология.
И поучительно было бы знать какую должность занимал блогер Арестович, он же майор, и что вообще он заканчивал, чтобы получить должность старшего офицерского состава в зоне АТО, и почему находясь в зоне АТО он постоянно светился на разных ток-шоу, ютубах, беседах.
А то у него сериал идет, как он сам пишет Я вас обманывал, Я вас обманывал-2
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:16
Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги.
*Раскатывать* Васеньку есть кому.
Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать.
Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали.
С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!
Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))
Цирк... точнее детский сад.
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