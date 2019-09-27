Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:02

Frant написав: Зрадіо, Лад, Тракторист та інші ватніки вже не одобряють роботу зеКоманди, і вже за неї "не голосували".



І взагалі, в усьому винний Порох. То він Трампа накрутив задавати клоуну питання за суттю. А клоун - він і в Африці клоун. Тому й сів у калюжу,на благо, зріст 150 - дозволяє))) Зрадіо, Лад, Тракторист та інші ватніки вже не одобряють роботу зеКоманди, і вже за неї "не голосували".І взагалі, в усьому винний Порох. То він Трампа накрутив задавати клоуну питання за суттю. А клоун - він і в Африці клоун. Тому й сів у калюжу,на благо, зріст 150 - дозволяє)))

Я уже много раз приводил свои цитаты предвыборного периода, где четко и однозначно акцентировал на том, что Зеленскому в президенты - рано, а все кандидаты - альтернатива от очень плохой до просто плохой.Не вижу смысла повторять. Их видели все постоянные читатели ветки, включая тролля Франта.Поэтому мое неодобрение работы Зеленского очень даже ожидаемо.Что касается его ярых сторонников, то и они ведут себя гораздо более достойно, чем порохоботы. Последние 5 лет вылизывали так, как обычно люди не лижут. Зе-филы же с первых месяцев работы новой команды дают прагматичные оценки - на черное черные, на белое белые.Вот, что отличает уважение к себе от угодничества хозяину...