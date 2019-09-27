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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:20
Frant написав:
Схоже, що Зе- та зеКоманда злетять з владного Олімпу набагато швидше, ніж я думав раніше.
Франт, как поломанные часы - иногда показывает правильное время
Таки да - вероятно, что долго не продержатся. По крайней мере, если не изменят тактику.
Frant написав:
Тупість, убогість мислення, дикий непрофесіоналізм, жадібність до шари - все це в повній мірі характеризує нинішню бригаду.
Тупость, убогость и непрофессионализм новой власти в основном состоят в лояльности к представителям команды Порошенко, которые во-первых, формируют повестку, поддерживаемую аж 8% населения, а во-вторых, куда более опытны в расстановке политическим конкурентам капканов, формировании вертикали поднятия денег и пропаганде за все хорошее против всего плохого.
Добавляем к этому отсутствие у Зеленского харизмы и красночерия Порошенко, и получаем плохих бояр без хорошего царя - еще менее устойчивая камарилья, чем плохие бояре с хорошим царем.
Как-то так...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27
Вполне может быть правдой.
Что ему ещё оставалось после того, что он чудил в сфере публичных выступлений Аля я вас обманывал.
А так пошёл и ... амнистия.
Теперь будет чудить , имея, так сказать, аргумент.
Чудак вон был уволен за наркоту и мост-террор .... аргумент всё списывает.
И Вы бы так скорее всего сделали, и я ... Да многие так и делают.
Не помню точно за что, но в этом году полковник полиции за залет именно так и сделал.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:28
zРадио написав: Frant написав:
Схоже, що Зе- та зеКоманда злетять з владного Олімпу набагато швидше, ніж я думав раніше.
Франт, как поломанные часы - иногда показывает правильное время
Таки да - вероятно, что долго не продержатся. По крайней мере, если не изменят тактику.
Шо, опять майдан? Их же одобряют 86% (или я с кем-то путаю?).
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:30
Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 27 вер, 2019 22:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:36
Starikan написав: zРадио написав: Frant написав:
Схоже, що Зе- та зеКоманда злетять з владного Олімпу набагато швидше, ніж я думав раніше.
Франт, как поломанные часы - иногда показывает правильное время
Таки да - вероятно, что долго не продержатся. По крайней мере, если не изменят тактику.
Шо, опять майдан? Их же одобряют 86% (или я с кем-то путаю?).
Зрадіо, Лад, Тракторист та інші ватніки вже не одобряють роботу зеКоманди, і вже за неї "не голосували".
І взагалі, в усьому винний Порох. То він Трампа накрутив задавати клоуну питання за суттю. А клоун - він і в Африці клоун. Тому й сів у калюжу,на благо, зріст 150 - дозволяє)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:43
Frant написав: Starikan написав: zРадио написав:
Франт, как поломанные часы - иногда показывает правильное время
Таки да - вероятно, что долго не продержатся. По крайней мере, если не изменят тактику.
Шо, опять майдан? Их же одобряют 86% (или я с кем-то путаю?).
Зрадіо, Лад, Тракторист та інші ватніки вже не одобряють роботу зеКоманди, і вже за неї "не голосували".
ЛАД голосовал и не отказывается. Да какая разница...
Но я о другом спрашиваю, причем вполне серьезно.
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:48
Schmit написав:
Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох.
Не)) Марсиане.
Это они валили гриценок-наливайченок и т.д..
И сами, находясь в ..., выдвигали только себя вяликого и незаменимого столпа демократии и европейства на переизбрание.
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:02
Frant написав:
Зрадіо, Лад, Тракторист та інші ватніки вже не одобряють роботу зеКоманди, і вже за неї "не голосували".
І взагалі, в усьому винний Порох. То він Трампа накрутив задавати клоуну питання за суттю. А клоун - він і в Африці клоун. Тому й сів у калюжу,на благо, зріст 150 - дозволяє)))
Я уже много раз приводил свои цитаты предвыборного периода, где четко и однозначно акцентировал на том, что Зеленскому в президенты - рано, а все кандидаты - альтернатива от очень плохой до просто плохой.
Не вижу смысла повторять. Их видели все постоянные читатели ветки, включая тролля Франта.
Поэтому мое неодобрение работы Зеленского очень даже ожидаемо.
Что касается его ярых сторонников, то и они ведут себя гораздо более достойно, чем порохоботы. Последние 5 лет вылизывали так, как обычно люди не лижут. Зе-филы же с первых месяцев работы новой команды дают прагматичные оценки - на черное черные, на белое белые.
Вот, что отличает уважение к себе от угодничества хозяину...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:05
Starikan написав:
Но я о другом спрашиваю, причем вполне серьезно.
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?
Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.
Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:23
Относительно Бени непонятно.
Когда Беня дергался, то Штаты его быстро вернули в рамки.
А теперь ... значит или в рамках, или всё по плану.
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