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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4080408140824083 Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27 detroytred написав: Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.

То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння. Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Мортимер - большой оригинал.

Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).

А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.



Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.

Или разбежимся.

Вот и все изменения.



detroytred написав: Относительно Бени непонятно.

Когда Беня дергался, то Штаты его быстро вернули в рамки.

А теперь ... значит или в рамках, или всё по плану. Относительно Бени непонятно.Когда Беня дергался, то Штаты его быстро вернули в рамки.А теперь ... значит или в рамках, или всё по плану.

Тогда Беня попёр против власти. Сейчас немного другая ситуация. Мортимер - большой оригинал.Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатныевремена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.Или разбежимся.Вот и все изменения.Тогда Беня попёр против власти. Сейчас немного другая ситуация. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 27 вер, 2019 23:30, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16233 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27 zРадио написав:

Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.



Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами... Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...



А почему бы не вариант Ющенко-2?

Досидит и он, и Рада. А почему бы не вариант Ющенко-2?Досидит и он, и Рада. detroytred

Повідомлень: 22123 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:34 Starikan написав: detroytred написав: Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.

То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння. Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Мортимер - большой оригинал.

Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).

А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.



Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.

Или разбежимся.

Вот и все изменения. Мортимер - большой оригинал.Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатныевремена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.Или разбежимся.Вот и все изменения.

Именно так.



Только добавится промежуток - сначала занепад и глубокая перестройка прежде всего менталитета власть имущих, а потом помощь Запада.

Который на нашем росте ещё и отобьет часть вложений.



Ну а пересичному платить не привыкать.



То есть в принципе сценарий возможен.

Но не обязателен.

Я все также придерживаюсь мнения - будем мы и дальше низенько-низенько, потрошку вперёд.

Без всяких потрясений.

Или с мелкими и пилообразно.

Хоть с ЗЕ, хоть с ПАПом, хоть с Яценюком, хоть с кем.

Хоть с Рабиновичем))



ПАП вот только с ЗЕ повеселил.

Экстрима пожелал.

Вместо гриценок-наливайченок. Именно так.Только добавится промежуток - сначала занепад и глубокая перестройка прежде всего менталитета власть имущих, а потом помощь Запада.Который на нашем росте ещё и отобьет часть вложений.Ну а пересичному платить не привыкать.То есть в принципе сценарий возможен.Но не обязателен.Я все также придерживаюсь мнения - будем мы и дальше низенько-низенько, потрошку вперёд.Без всяких потрясений.Или с мелкими и пилообразно.Хоть с ЗЕ, хоть с ПАПом, хоть с Яценюком, хоть с кем.Хоть с Рабиновичем))ПАП вот только с ЗЕ повеселил.Экстрима пожелал.Вместо гриценок-наливайченок. detroytred

Повідомлень: 22123 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:43 detroytred написав: zРадио написав:

Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.



Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами... Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...



А почему бы не вариант Ющенко-2?

Досидит и он, и Рада. А почему бы не вариант Ющенко-2?Досидит и он, и Рада.



+++

Я это и подразумевал, говоря, что реваншистам майдан и не нужен будет для возврата себе власти +++Я это и подразумевал, говоря, что реваншистам майдан и не нужен будет для возврата себе власти zРадио

Повідомлень: 3593 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4080408140824083 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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