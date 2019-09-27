RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4080408140824083
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27

  detroytred написав: Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Мортимер - большой оригинал.
Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).
А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные :mrgreen: времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.

Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.
Или разбежимся.
Вот и все изменения.

  detroytred написав:Относительно Бени непонятно.
Когда Беня дергался, то Штаты его быстро вернули в рамки.
А теперь ... значит или в рамках, или всё по плану.

Тогда Беня попёр против власти. Сейчас немного другая ситуация.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 27 вер, 2019 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 2507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27

  zРадио написав:
Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.

Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...


А почему бы не вариант Ющенко-2?
Досидит и он, и Рада.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22123
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:34

  Starikan написав:
  detroytred написав: Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Мортимер - большой оригинал.
Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).
А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные :mrgreen: времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.

Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.
Или разбежимся.
Вот и все изменения.

Именно так.

Только добавится промежуток - сначала занепад и глубокая перестройка прежде всего менталитета власть имущих, а потом помощь Запада.
Который на нашем росте ещё и отобьет часть вложений.

Ну а пересичному платить не привыкать.

То есть в принципе сценарий возможен.
Но не обязателен.
Я все также придерживаюсь мнения - будем мы и дальше низенько-низенько, потрошку вперёд.
Без всяких потрясений.
Или с мелкими и пилообразно.
Хоть с ЗЕ, хоть с ПАПом, хоть с Яценюком, хоть с кем.
Хоть с Рабиновичем))

ПАП вот только с ЗЕ повеселил.
Экстрима пожелал.
Вместо гриценок-наливайченок.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22123
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:43

  detroytred написав:
  zРадио написав:
Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.

Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...


А почему бы не вариант Ющенко-2?
Досидит и он, и Рада.


+++
Я это и подразумевал, говоря, что реваншистам майдан и не нужен будет для возврата себе власти
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3593
З нами з: 02.05.18
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:50

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?

Шановний Лад!
Я навіть більше Вам скажу, в певний період часу доповіді (навіть не одну) на цю тему писала з фактами та реальним історіями очевидців. Інтерв'ю у багатьох людей брала (старожилів звичайно)!
А Ви щось маєте проти української історії?

Проти української історії абсолютно нiчого не маю.
Але я Вас питав не про історію. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14214
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4080408140824083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7315)
28.09.2019 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.