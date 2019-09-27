|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27
detroytred написав:
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
Мортимер - большой оригинал.
Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).
А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные
времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.
Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.
Или разбежимся.
Вот и все изменения.
detroytred написав:
Относительно Бени непонятно.
Когда Беня дергался, то Штаты его быстро вернули в рамки.
А теперь ... значит или в рамках, или всё по плану.
Тогда Беня попёр против власти. Сейчас немного другая ситуация.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 27 вер, 2019 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16233
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1532 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:27
zРадио написав:
Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.
Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...
А почему бы не вариант Ющенко-2?
Досидит и он, и Рада.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:34
Starikan написав: detroytred написав:
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
Мортимер - большой оригинал.
Вы же сами справедливо замечали, что сами не вытянем себя из болота, нужна помощь сильных мира сего (интеграция хоть с кем-нибудь).
А сейчас зубожили никому не нужны. Прошли те благодатные
времена, когда Запад и СССР интенсивно и практически безвозмездно подкармливали своих марионеток огромными по тем временам деньгами.
Так что в случае полного занепада вымрем, да и всё.
Или разбежимся.
Вот и все изменения.
Именно так.
Только добавится промежуток - сначала занепад и глубокая перестройка прежде всего менталитета власть имущих, а потом помощь Запада.
Который на нашем росте ещё и отобьет часть вложений.
Ну а пересичному платить не привыкать.
То есть в принципе сценарий возможен.
Но не обязателен.
Я все также придерживаюсь мнения - будем мы и дальше низенько-низенько, потрошку вперёд.
Без всяких потрясений.
Или с мелкими и пилообразно.
Хоть с ЗЕ, хоть с ПАПом, хоть с Яценюком, хоть с кем.
Хоть с Рабиновичем))
ПАП вот только с ЗЕ повеселил.
Экстрима пожелал.
Вместо гриценок-наливайченок.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:43
detroytred написав: zРадио написав:
Еще месяц назад я бы сказал, что монополию власти Зеленского можно "оспорить" раньше 2023-го только очередным майданом.
Но посмотри, что происходит - они сами сливают ресурс и рейтинг старой элите. Начиная с силовоков и заканчивая т.н. общественными активистами...
А почему бы не вариант Ющенко-2?
Досидит и он, и Рада.
+++
Я это и подразумевал, говоря, что реваншистам майдан и не нужен будет для возврата себе власти
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:50
Ірина_ написав: ЛАД написав:
Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
Шановний Лад!
Я навіть більше Вам скажу, в певний період часу доповіді (навіть не одну) на цю тему писала з фактами та реальним історіями очевидців. Інтерв'ю у багатьох людей брала (старожилів звичайно)!
А Ви щось маєте проти української історії?
Проти української історії абсолютно нiчого не маю.
Але я Вас питав не про історію.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 3972 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 28 вер, 2019 00:04
Starikan написав: ЛАД написав:
Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
Потом не обижайтесь за эпитеты, которыми вас наградят.
Сами провоцируете.
Вы уверены, что нет оснований?
А эпитетами люди, которые отсутствуют в Вашей подписи (
) награждают и так. Прочитайте хотя бы несколько постов перед Вашим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 3972 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 28 вер, 2019 00:15
Ірина_ написав:
.....
Про мої власні погляди - мені не коректно як модератору з Вами дискутувати на форумі.
Але було б цікаво поспілкуватися з Вами в реальному житті
.....
Ирина, не корректно пользоваться властью модератора для поддержки своих или близких Вам взглядов, что, к сожалению, бывает в жизни.
Дискутировать и высказывать свои взгляды на форуме просто как один из участников вполне корректно. Как, например, делает это Faceless.
Всім вдалих вихідних! Побільше позитиву і розуміння того, що хоча всі ми різні, проте потрібно бути трішки добрішими одне до одного, і саме тоді ми будемо сильні як Українська нація!
Вы много примеров "доброты" видите на ветке?
Вам не кажется, что в этом есть доля, в частности, и Вашей заслуги?
P.s. Прошу прощения за ответ на русском - пишу с тлф, нет украинского языка. Надеюсь, этим Вас не обидел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 3972 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 28 вер, 2019 00:32
detroytred написав:
......
Вы просто уж очень часто играете)) с предметом.
Имхо - умышленно.
Ведь Вы умнейший оппонент.
.....
Первые 2 фразы верны. 3-я - нет.
Он , вполне возможно, и умный, но уж никак не оппонент. Именно из-за того, что Вы написали в первых 2 фразах.
Он, как и многие его сторонники не оппонирует
, а использует посты противника для того, чтобы облаять его, прилепить пару-тройку ярлыков и иногда высказать что-то своё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 3972 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 3972 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 28 вер, 2019 00:41
ЛАД написав: detroytred написав:
......
Вы просто уж очень часто играете)) с предметом.
Имхо - умышленно.
Ведь Вы умнейший оппонент.
.....
Первые 2 фразы верны. 3-я - нет.
Он , вполне возможно, и умный, но уж никак не оппонент. Именно из-за того, что Вы написали в первых 2 фразах.
Он, как и многие его сторонники не оппонирует
, а использует посты противника для того, чтобы облаять его, прилепить пару-тройку ярлыков и иногда высказать что-то своё.
Не троллинг ли то был?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|