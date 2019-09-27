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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 вер, 2019 00:54
detroytred написав:
.......
Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги.
*Раскатывать* Васеньку есть кому.
Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать.
Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали.
С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!
Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))
Цирк... точнее детский сад.
Особенно если учесть, что ни одного поста Васеньки не осталось.
Тоже не специалист по УПА, но боевой путь сотника довольно показателен - достаточно глухо упоминается о 2 боях с немецкими отрядами, зато потом сотня "розгромила декілька колгоспів" (це "велика перемога" над украинскими(!) крестьянами (!)
), а потом бои с Красной/Сов. Армией.
Достаточно показательно.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 01:00
Starikan написав:
......
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?
Как в том анекдоте: "Вешайте и вы!".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 01:08
detroytred написав:
.....
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
Это вряд ли.
В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется будут молча "терпеть невзгоды".
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