RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4081408240834084
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 00:54

  detroytred написав:.......
Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги.
*Раскатывать* Васеньку есть кому.
Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать.
Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали.
С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!

Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))

Цирк... точнее детский сад.

Особенно если учесть, что ни одного поста Васеньки не осталось. :)

Тоже не специалист по УПА, но боевой путь сотника довольно показателен - достаточно глухо упоминается о 2 боях с немецкими отрядами, зато потом сотня "розгромила декілька колгоспів" (це "велика перемога" над украинскими(!) крестьянами (!)), а потом бои с Красной/Сов. Армией.
Достаточно показательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:00

  Starikan написав:......
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?

Как в том анекдоте: "Вешайте и вы!". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:08

  detroytred написав:.....
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Это вряд ли.
В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется будут молча "терпеть невзгоды".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4081408240834084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.