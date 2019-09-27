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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4081408240834084
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 00:54

  detroytred написав:.......
Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги.
*Раскатывать* Васеньку есть кому.
Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать.
Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали.
С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!

Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))

Цирк... точнее детский сад.

Особенно если учесть, что ни одного поста Васеньки не осталось. :)

Тоже не специалист по УПА, но боевой путь сотника довольно показателен - достаточно глухо упоминается о 2 боях с немецкими отрядами, зато потом сотня "розгромила декілька колгоспів" (це "велика перемога" над украинскими(!) крестьянами (!)), а потом бои с Красной/Сов. Армией.
Достаточно показательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:00

  Starikan написав:......
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?

Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:08

  detroytred написав:.....
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Это вряд ли.
В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется, будут молча "терпеть невзгоды".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:31

Re: Політичні дискусії

Ніби підтримала, а фактично добила:
"Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922

Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар!
Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі!
Аж цікаво стало - хто ж його пошле у нокаут?
Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду?
А може все закінчиться технічним нокаутом?
Ну, наприклад, як у Данилюка?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:39

  detroytred написав:
  airmax78 написав:Интересно, врет или правду говорит? https://www.facebook.com/10000162267863 ... 886263674/
Кто-то может проверить?

Вполне может быть правдой.
Что ему ещё оставалось после того, что он чудил в сфере публичных выступлений Аля я вас обманывал.

А так пошёл и ... амнистия.
Теперь будет чудить , имея, так сказать, аргумент.

Чудак вон был уволен за наркоту и мост-террор .... аргумент всё списывает.

И Вы бы так скорее всего сделали, и я ... Да многие так и делают.
Не помню точно за что, но в этом году полковник полиции за залет именно так и сделал.

Скорее, поверю, что очередная ложь.
Ваши примеры с "аргументом для списания" не подходят. Там уголовщина, а здесь ... "ну, обманывал, ну и что, продолжу дальше".
Хотя, конечно, ручаться не могу. Да и, честно, не очень волнует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 02:05

  Кармелюк написав:Ніби підтримала, а фактично добила:
"Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922

Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар!
Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі!
Аж цікаво стало - хто ж йогопошле у нокаут?
Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду?
А може все закінчиться технічним нокаутом?
Ну, наприклад, як у Данилюка?

Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.
Думаю, если бы сейчас вдруг опубликовали все разговоры, мы узнали бы много неожиданного. Недаром сегодня уже была реакция Кремля на это.
А насчёт ЕС он, в общем-то, прав. Хотя и у США как подписанта Будапештского меморандума рыльце в пушку.

P.s. Комментарии под материалом "вдохновляют" и подтверждают, что сторонники По примерно одинаковы. Грустно, что их стараниями форум сильно приблизился по уровню к цензору.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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