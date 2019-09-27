Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:....... Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги. *Раскатывать* Васеньку есть кому. Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать. Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали. С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!
Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))
Цирк... точнее детский сад.
Особенно если учесть, что ни одного поста Васеньки не осталось.
Тоже не специалист по УПА, но боевой путь сотника довольно показателен - достаточно глухо упоминается о 2 боях с немецкими отрядами, зато потом сотня "розгромила декілька колгоспів" (це "велика перемога" над украинскими(!) крестьянами (!)), а потом бои с Красной/Сов. Армией. Достаточно показательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:..... Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине. То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.
Это вряд ли. В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется, будут молча "терпеть невзгоды".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ніби підтримала, а фактично добила: "Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922
Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар! Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі! Аж цікаво стало - хто ж його пошле у нокаут? Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду? А може все закінчиться технічним нокаутом? Ну, наприклад, як у Данилюка?
Вполне может быть правдой. Что ему ещё оставалось после того, что он чудил в сфере публичных выступлений Аля я вас обманывал.
А так пошёл и ... амнистия. Теперь будет чудить , имея, так сказать, аргумент.
Чудак вон был уволен за наркоту и мост-террор .... аргумент всё списывает.
И Вы бы так скорее всего сделали, и я ... Да многие так и делают. Не помню точно за что, но в этом году полковник полиции за залет именно так и сделал.
Скорее, поверю, что очередная ложь. Ваши примеры с "аргументом для списания" не подходят. Там уголовщина, а здесь ... "ну, обманывал, ну и что, продолжу дальше". Хотя, конечно, ручаться не могу. Да и, честно, не очень волнует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кармелюк написав:Ніби підтримала, а фактично добила: "Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922
Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар! Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі! Аж цікаво стало - хто ж йогопошле у нокаут? Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду? А може все закінчиться технічним нокаутом? Ну, наприклад, як у Данилюка?
Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно. Думаю, если бы сейчас вдруг опубликовали все разговоры, мы узнали бы много неожиданного. Недаром сегодня уже была реакция Кремля на это. А насчёт ЕС он, в общем-то, прав. Хотя и у США как подписанта Будапештского меморандума рыльце в пушку.
P.s. Комментарии под материалом "вдохновляют" и подтверждают, что сторонники По примерно одинаковы. Грустно, что их стараниями форум сильно приблизился по уровню к цензору.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."
ЛАД написав:Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.
Мостова:
Хтось скаже: "Але ж він не знав, що розмова стане надбанням громадськості…" По-перше, це не має значення. Лідер держави, хай невеликої й поки що слабкої, представляє десятки мільйонів людей. Це має примушувати його завжди лишатися Homo erectus. По-друге, у ХХI столітті кожен політик мусить пам'ятати, що все сказане або написане ним може стати надбанням гласності. І якщо європейським лідерам доводилося викривати спецслужби США у прослуховуванні їхніх комунікацій, то чому цього не можуть робити спецслужби інших держав? У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною. https://dt.ua/internal/mizh-stilcyami-324771_.html
Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить. Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою. Розвороту трактування історії подібно не буде:
Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову. Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників.