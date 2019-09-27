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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4081408240834084
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 00:54

  detroytred написав:.......
Буд генерирует какие-то безпiдставнi вимоги.
*Раскатывать* Васеньку есть кому.
Меня лично данная тема не интересует и не интересовала настолько глубоко, чтобы по ней дискутировать.
Здесь полно знающих об УПА на порядки больше, что они тут многократно демонстрировали.
С какого перепугу, например, я ДОЛЖЕН вмешиваться при таких раскладах?!

Видите ли буду закортило сгенерить претензии)))

Цирк... точнее детский сад.

Особенно если учесть, что ни одного поста Васеньки не осталось. :)

Тоже не специалист по УПА, но боевой путь сотника довольно показателен - достаточно глухо упоминается о 2 боях с немецкими отрядами, зато потом сотня "розгромила декілька колгоспів" (це "велика перемога" над украинскими(!) крестьянами (!)), а потом бои с Красной/Сов. Армией.
Достаточно показательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:00

  Starikan написав:......
Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?

Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:08

  detroytred написав:.....
Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.
То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Это вряд ли.
В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется, будут молча "терпеть невзгоды".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:31

Re: Політичні дискусії

Ніби підтримала, а фактично добила:
"Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922

Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар!
Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі!
Аж цікаво стало - хто ж його пошле у нокаут?
Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду?
А може все закінчиться технічним нокаутом?
Ну, наприклад, як у Данилюка?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:39

  detroytred написав:
  airmax78 написав:Интересно, врет или правду говорит? https://www.facebook.com/10000162267863 ... 886263674/
Кто-то может проверить?

Вполне может быть правдой.
Что ему ещё оставалось после того, что он чудил в сфере публичных выступлений Аля я вас обманывал.

А так пошёл и ... амнистия.
Теперь будет чудить , имея, так сказать, аргумент.

Чудак вон был уволен за наркоту и мост-террор .... аргумент всё списывает.

И Вы бы так скорее всего сделали, и я ... Да многие так и делают.
Не помню точно за что, но в этом году полковник полиции за залет именно так и сделал.

Скорее, поверю, что очередная ложь.
Ваши примеры с "аргументом для списания" не подходят. Там уголовщина, а здесь ... "ну, обманывал, ну и что, продолжу дальше".
Хотя, конечно, ручаться не могу. Да и, честно, не очень волнует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 02:05

  Кармелюк написав:Ніби підтримала, а фактично добила:
"Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150922

Бідний, бідний президент - і без досвіду, і не знає, що відповідати, йому складно і важко тримати удар!
Мало президенту дісталось від засобів масової інформації всього світу, тепер ще й нокдаун від Юлі!
Аж цікаво стало - хто ж йогопошле у нокаут?
Чи все буде добре, підніметься після нокдауну і таки протримається до кінця раунду?
А може все закінчиться технічним нокаутом?
Ну, наприклад, як у Данилюка?

Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.
Думаю, если бы сейчас вдруг опубликовали все разговоры, мы узнали бы много неожиданного. Недаром сегодня уже была реакция Кремля на это.
А насчёт ЕС он, в общем-то, прав. Хотя и у США как подписанта Будапештского меморандума рыльце в пушку.

P.s. Комментарии под материалом "вдохновляют" и подтверждают, что сторонники По примерно одинаковы. Грустно, что их стараниями форум сильно приблизился по уровню к цензору.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 06:32

Клоун з "Кварталу" неприємно здивував весь світ.


"Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться."

https://uainfo.org/blognews/1569608917- ... s-net.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 07:19

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.


Мостова:
Хтось скаже: "Але ж він не знав, що розмова стане надбанням громадськості…" По-перше, це не має значення. Лідер держави, хай невеликої й поки що слабкої, представляє десятки мільйонів людей. Це має примушувати його завжди лишатися Homo erectus. По-друге, у ХХI столітті кожен політик мусить пам'ятати, що все сказане або написане ним може стати надбанням гласності. І якщо європейським лідерам доводилося викривати спецслужби США у прослуховуванні їхніх комунікацій, то чому цього не можуть робити спецслужби інших держав?
У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною. https://dt.ua/internal/mizh-stilcyami-324771_.html

Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить.
Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою.
Розвороту трактування історії подібно не буде:
Володимир Бородянський: Бандера боровся за своє бачення незалежності України? Боровся, це правда. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/minist ... 45061.html

Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову.
Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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