Додано: Суб 28 вер, 2019 08:42

ЛАД написав: detroytred написав: .....

Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.

То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння. .....Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

Это вряд ли.

В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется, будут молча "терпеть невзгоды". Это вряд ли.В сегодняшних условиях скорее все, кто хоть на что-то способен, уедут (кто на Запад, кто на Восток; вариант - пойдут в бандиты), а те, кто останется, будут молча "терпеть невзгоды".

Парадокс в том, что возможно с оставшимися терпилами и может быть получен результат.Тут на днях Карасёв такое сказал: * Вы думаете в Польше поляки сами всё изменили-создали? Нет, был полный контроль со стороны европейских структур. По сути почти внешнее управление*.В Японии после войны полное внешнее управление ... результат.Какрасев прямым текстом указал, что Запад вливает деньги только при наличии контроля.Поэтому неудивительно, что деньги к нам не пошли и не пойдут, пока не возникнут соответствующие условия.Через занепад-зубожиння --- это всего лишь один из возможных вариантов. И не более.Но я согласен со Стариканом, что зубожилы никому не нужны))Поэтому и надеюсь, что Запад не допустит занепада.Меня удивляет, что Запад не вмешивается в нынешние амбиции Бени.Да, тогда он угрожал власти.Но и сейчас, если согласиться со Шмидтом, то угрожает дефолтом и зубожинням, которые, в свою очередь, -- власти.То есть может быть, что Беня не выходит за рамки, раз уж его не одергивают.Естественно, что это всё лишь предположения.З.Ы. относительно казусов ЗЕ на площадке внешней политики не вижу ничего страшного.Это штукатурка. Фасад. Оболочка.ПАП - имел красивую. Молодец.ЗЕ - корявую)). Учится.Но основа одна, старая, прежняя.