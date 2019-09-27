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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4082408340844085 Додано: Суб 28 вер, 2019 08:59 Ой+ написав: ЛАД написав: Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно. Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.

Ключевое, суть, основа -



Мостова:



У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною. https://dt.ua/internal/mizh-stilcyami-324771_.html Хтось скаже: "Але ж він не знав, що розмова стане надбанням громадськості…" По-перше, це не має значення. Лідер держави, хай невеликої й поки що слабкої, представляє десятки мільйонів людей. Це має примушувати його завжди лишатися Homo erectus. По-друге, у ХХI столітті кожен політик мусить пам'ятати, що все сказане або написане ним може стати надбанням гласності. І якщо європейським лідерам доводилося викривати спецслужби США у прослуховуванні їхніх комунікацій, то чому цього не можуть робити спецслужби інших держав?У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною.

Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить.

Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою.

Розвороту трактування історії подібно не буде:

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/minist ... 45061.html Володимир Бородянський: Бандера боровся за своє бачення незалежності України? Боровся, це правда.

Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову.

Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників. Ключевое, суть, основа -Мостова:Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить.Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою.Розвороту трактування історії подібно не буде:Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову.Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників.



Ключевое, суть, основа - ЗЕ идёт навстречу Западу, готов и продолжает сотрудничать с ним.

Всё остальное - штукатурка. Ключевое, суть, основа - ЗЕ идёт навстречу Западу, готов и продолжает сотрудничать с ним.Всё остальное - штукатурка. detroytred

Повідомлень: 22126 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 10:09 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Starikan написав: ......

Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике? ......Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?

Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!". Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!".



Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая.

Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.

В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.

Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.



Пока его рейтинг еще держится на исполнении легко популистских косточек типа снятия депутатской неприкосновенности и сокращении числа народных депутатов, после Нового года общественность будет занята какими-нибудь судами над папередниками, а дальше вырисовывается для него пустота. Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая.Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.Пока его рейтинг еще держится на исполнении легко популистских косточек типа снятия депутатской неприкосновенности и сокращении числа народных депутатов, после Нового года общественность будет занята какими-нибудь судами над папередниками, а дальше вырисовывается для него пустота. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12948 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3679 раз. Подякували: 5376 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4082408340844085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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