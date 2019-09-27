Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.
Ключевое, суть, основа -
Мостова:
Хтось скаже: "Але ж він не знав, що розмова стане надбанням громадськості…" По-перше, це не має значення. Лідер держави, хай невеликої й поки що слабкої, представляє десятки мільйонів людей. Це має примушувати його завжди лишатися Homo erectus. По-друге, у ХХI столітті кожен політик мусить пам'ятати, що все сказане або написане ним може стати надбанням гласності. І якщо європейським лідерам доводилося викривати спецслужби США у прослуховуванні їхніх комунікацій, то чому цього не можуть робити спецслужби інших держав? У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною. https://dt.ua/internal/mizh-stilcyami-324771_.html
Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить. Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою. Розвороту трактування історії подібно не буде:
Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову. Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників.
Ключевое, суть, основа - ЗЕ идёт навстречу Западу, готов и продолжает сотрудничать с ним. Всё остальное - штукатурка.
Starikan написав:...... Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?
Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!".
Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая. Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах. В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки. Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.
Пока его рейтинг еще держится на исполнении легко популистских косточек типа снятия депутатской неприкосновенности и сокращении числа народных депутатов, после Нового года общественность будет занята какими-нибудь судами над папередниками, а дальше вырисовывается для него пустота.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.