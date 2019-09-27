Додано: Суб 28 вер, 2019 11:59

airmax78 написав: Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?

Он вполне адекватно предоставляет Украину в мире. В соответствии с ее текущим положением объекта, а не субъекта мировой политики.Это, конечно, не может нравиться. Но полностью соответствует реалиям, если смотреть на состояние страны какое оно есть, а не каким оно могло бы быть и какое заслуживала Украина по своим потенциальным возможностям 28 лет тому назад.Точно так же представляли Украину в мире и Ющенко, и Янукович, и Порошенко, кто в меньшей, а кто в большей степени облизывая хозяев мира и выпрашивая у них подачку. Менялись только представления кто именно хозяин, но суть поведения оставалась та же.Если же смотреть по формальным признакам, то Зеленский получил гораздо большее внимание со стороны главного хозяина мира, чем, например, Порошенко. По крайней мере ему не пришлось покупать право сфоткаться с президентом США. Более того, он даже смог пообщаться с ним, а не просто постоять рядом. И сделал это на камеру, получив публичное одобрение последнего.И самое главное! Уж теперь то миллионы рядовых американцев (и не только американцев) точно узнают и на некоторое время запомнят, что есть такая страна, Украина. И что Украина это не Россия. Хотя такая же значительная и мощная, что и она может влиять на то, кто будет президентом США (ну и мира, по совместительству). А это дорогого стоит