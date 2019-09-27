Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вообще-то, публикация стенограммы разговора президентов событие чрезвычайное. И рассчитывать на такое было невозможно.
Ключевое, суть, основа -
Мостова:
Хтось скаже: "Але ж він не знав, що розмова стане надбанням громадськості…" По-перше, це не має значення. Лідер держави, хай невеликої й поки що слабкої, представляє десятки мільйонів людей. Це має примушувати його завжди лишатися Homo erectus. По-друге, у ХХI столітті кожен політик мусить пам'ятати, що все сказане або написане ним може стати надбанням гласності. І якщо європейським лідерам доводилося викривати спецслужби США у прослуховуванні їхніх комунікацій, то чому цього не можуть робити спецслужби інших держав? У цій ситуації Вашингтон прийняв рішення опублікувати мемограму розмови навіть без погодження з Києвом. Про що Володимир Зеленський заявив прямо у Нью-Йорку. Можливо, цими словами президент хотів зберегти довіру інших лідерів, з якими йому ще доведеться комунікувати. Але в трампівському банку очок ця заява допомогла піти Зеленському "в мінус", адже, по суті, він сказав, що Трамп збрехав, заявляючи, що оприлюднення телефонної розмови погоджене з українською стороною. https://dt.ua/internal/mizh-stilcyami-324771_.html
Якщо всередині країни ще переважає зе-"одобрямс", то свої конституційні обов'язки - зовнішню політику успішно валить. Щодо історії, то це безкінечна тема, справжніх ветеранів ОУН залишилось мало і ті що залишились 20-х років народження, відповідно їхня юність прийшлась на боротьбу вже в першу чергу з радянською владою. Розвороту трактування історії подібно не буде:
Зараз влаштовували показові акти примирення і ветеранів ОУН та ЧА, але ще у 80-ті роки був свідком як ці люди знаходили спільну мову. Я ще в радянський час прочитав книжку радянського генерала армії, коменданта Берліна Горбатова О. "Годы и войны" і не тільки її, що показує радянську владу у всій "красі" ще яскравіше ніж більшість дисидентів чи відкритих противників.
Ключевое, суть, основа - ЗЕ идёт навстречу Западу, готов и продолжает сотрудничать с ним. Всё остальное - штукатурка.
Starikan написав:...... Уже многие вещают "долго не продержатся" - а как это будет выглядеть на практике?
Как в том анекдоте: "Вещайте и вы!".
Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая. Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах. В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки. Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.
Пока его рейтинг еще держится на исполнении легко популистских косточек типа снятия депутатской неприкосновенности и сокращении числа народных депутатов, после Нового года общественность будет занята какими-нибудь судами над папередниками, а дальше вырисовывается для него пустота.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Убрали в отставку Курта Уолкера, последовательного критика Минских соглашений и формулы Штайнмайера. Похоже Трамп последователен в своих словах - вам надо сесть с Путиным и договориться. И на ближайшей встрече нормандской четвёрки у Зеленского будет еще более грустный вид, чем во время встречи с Трампом, с учетом того что рядом будут сидеть Меркель и Макрон, которые по мнению Зеленского плохо работают для урегулирования конфликта, и которые наверняка прочитали эту стенограмму разговора.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
airmax78 написав:Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?
Зеленского подвели три вещи. Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа. Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами. В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.
Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.
airmax78 написав:Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?
Он вполне адекватно предоставляет Украину в мире. В соответствии с ее текущим положением объекта, а не субъекта мировой политики. Это, конечно, не может нравиться. Но полностью соответствует реалиям, если смотреть на состояние страны какое оно есть, а не каким оно могло бы быть и какое заслуживала Украина по своим потенциальным возможностям 28 лет тому назад. Точно так же представляли Украину в мире и Ющенко, и Янукович, и Порошенко, кто в меньшей, а кто в большей степени облизывая хозяев мира и выпрашивая у них подачку. Менялись только представления кто именно хозяин, но суть поведения оставалась та же.
Если же смотреть по формальным признакам, то Зеленский получил гораздо большее внимание со стороны главного хозяина мира, чем, например, Порошенко. По крайней мере ему не пришлось покупать право сфоткаться с президентом США. Более того, он даже смог пообщаться с ним, а не просто постоять рядом. И сделал это на камеру, получив публичное одобрение последнего. И самое главное! Уж теперь то миллионы рядовых американцев (и не только американцев) точно узнают и на некоторое время запомнят, что есть такая страна, Украина. И что Украина это не Россия. Хотя такая же значительная и мощная, что и она может влиять на то, кто будет президентом США (ну и мира, по совместительству). А это дорогого стоит
Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу). Есть также мнение, что Уолкер ушел в отставку, поскольку будет давать показания перед Конгрессом в ходе процедуры импичмента и хочет быть не связанным служебными обязательствами.
В сам импичмент, конечно, не верю, но и Никсону вряд ли грозил реальный импичмент, он сам ушел в отставку. Правда, Трамп будет держаться до конца, такие в отставку не уходят.
Starikan написав:Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент
А вот прикольно было бы, если Трампу действительно объявили бы импичмент. Тогда у Зе могли бы с гордостью объявить всему миру, что Путин поставил Трампа во главе США, а Зеленский его снял! Хотя порохоботы, конечно приписали бы эту заслугу Порошенко - это ведь именно с его подачи Байден восседал в кресле президента Украины и снимал генпрокурора незалежной державы. Так что все организовали попередники, а Зе-команда только снимает сливки, как обычно
Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу). Есть также мнение, что Уолкер ушел в отставку, поскольку будет давать показания перед Конгрессом в ходе процедуры импичмента и хочет быть не связанным служебными обязательствами.
В сам импичмент, конечно, не верю, но и Никсону вряд ли грозил реальный импичмент, он сам ушел в отставку. Правда, Трамп будет держаться до конца, такие в отставку не уходят.
У Никсона рейтинг был близким в нулю. Трампа же поддерживает 40% населения, что в межвыборный период является высоким и даже редким показателем.
В США (в отличие от Украины) невозможно продвинуть непопулярные идеи силами одной провокации и двух блогеров - система сдержек и противовесов, институциональность СМИ, гражданское общество...