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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4083408440854086 Додано: Суб 28 вер, 2019 12:46 Starikan написав: Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).

Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).



Из каких слоев?

Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах? Из каких слоев?Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2074 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 12:53 Starikan написав: ЛАД написав: Ser Fil написав: Вы бы книжку, что-ли, почитали, или блог, какой-нибудь: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Вы бы книжку, что-ли, почитали, или блог, какой-нибудь: Чем читать такой блог, Вы бы, действительно, лучше какую-нибудь умную книжку почитали. Чем читать такой блог, Вы бы, действительно, лучше какую-нибудь умную книжку почитали.

Предпочитаете Шария, Дубинского и Бигуса?

Или 1-й российский канал?

Или у вас свои источники информации в АП Украины и Белом Доме? Предпочитаете Шария, Дубинского и Бигуса?Или 1-й российский канал?Или у вас свои источники информации в АП Украины и Белом Доме?

Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.

Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.

Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.

Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный. Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4272 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4083408440854086 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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