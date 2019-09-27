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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4083408440854086
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:46

  Starikan написав:Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).


Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:53

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Ser Fil написав: Вы бы книжку, что-ли, почитали, или блог, какой-нибудь: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Чем читать такой блог, Вы бы, действительно, лучше какую-нибудь умную книжку почитали. :)

Предпочитаете Шария, Дубинского и Бигуса?
Или 1-й российский канал?
Или у вас свои источники информации в АП Украины и Белом Доме?

Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.
Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.
Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.
Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4083408440854086
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