Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:46
Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:53
Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.
Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.
Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.
Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
|