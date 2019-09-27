Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:46
Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:53
Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.
Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.
Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.
Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 28 вер, 2019 13:52
Авантюристы бывают разные. Кто-то из них готов рисковать жизнью, кто-то нет. Не уверен, что Арестович из первых.
А люди разные везде, хотя Вы правы, в экстремальных ситуациях разнообразие больше и проявляется ярче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:19
Вообще-то согласен с постом fokus"а от 12.59.
А по Вашим пунктам.
1. Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам (в отличие от По), но не к капитуляции. А идеи "кислых лиц" гораздо ближе именно к капитуляции.
2. То же окружение. А где взять другое? Опытных дипломатов немного.
И, кстати, беды Украины отчасти объясняются именно отсутствием достаточно квалифицированных кадров - в советские времена наиболее толковые уходили в Москву. Отсутствие дипломатов, думаю, сказалось и на судьбе Будапештского меморандума, который по итогу оказался ничего не значащей бумажкой.
3. Это верно, но др. вариантов нет. Раскорячиваться сегодня придётся любому нашему президенту.
А вообще, Вы, по-моему, торопитесь с выводами. Задачи перед Зе очень сложные и ошибок у него наверняка будет ещё очень много. Но это лучше, чем не ошибаясь идти по неверному пути (тупиковому) или стоять на месте.
Не уверен, что у него получится, но пусть хотя бы попытается.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:29
Re: Політичні дискусії
Проблема Зеленського в тому, що в ці 73% входять люди з діаметрально протилежними поглядами. Зараз розчаровуютья 20% ватної складової, якщо стане на коліна перед Путіним, розчаруються 40% проєвропейської, а ще ринкові ціни (тарифи) і т.д. Поки він мовчав і ховався перед виборами, їх цементував антирейтинг Порошенко. Але реальні справи неминуче їх розколять і його рейтинг поступово буде падати.
Віктор Бобриненко, який першим, в 2015, спрогнозував перемогу Зеленського, пророкує плавне зниження рейтингу на протязі двох років. Як на мене - цілком реалістичо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:30
Re: Політичні дискусії
За цю брехню атовці вже отримали компенсацію від БіБіСі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:41
Фотки Зе і Тра прикольні - можна продавати:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:47
Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.
А вот это действительно аргумент. С учетом отсутствия борьбы с коррупцией и ее последствиями - монопольной сверприбылью олигархов - рейтинг Зе начнет быстро рушиться, а оппоненты (и проевропейские, и проватные) снова начнут укрепляться на цивилизационном разломе общества
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:02
Re: Політичні дискусії
Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна. Оце і сцементувало 73%, а геополітичний вибір нікуди не подівся, в тому числі і вибір зеленого електорату - він як був, так і залишився діаметрально протилежним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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