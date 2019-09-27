Додано: Суб 28 вер, 2019 14:19

freeze написав: airmax78 написав: Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире? Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?



Зеленского подвели три вещи.

Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.

Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.

В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.



Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.



https://www.youtube.com/watch?v=bbixdV2F6Ts Зеленского подвели три вещи.Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.

Вообще-то согласен с постом"а от 12.59.А по Вашим пунктам.1. Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам (в отличие от По), но не к капитуляции. А идеи "кислых лиц" гораздо ближе именно к капитуляции.2. То же окружение. А где взять другое? Опытных дипломатов немного.И, кстати, беды Украины отчасти объясняются именно отсутствием достаточно квалифицированных кадров - в советские времена наиболее толковые уходили в Москву. Отсутствие дипломатов, думаю, сказалось и на судьбе Будапештского меморандума, который по итогу оказался ничего не значащей бумажкой.3. Это верно, но др. вариантов нет. Раскорячиваться сегодня придётся любому нашему президенту.А вообще, Вы, по-моему, торопитесь с выводами. Задачи перед Зе очень сложные и ошибок у него наверняка будет ещё очень много. Но это лучше, чем не ошибаясь идти по неверному пути (тупиковому) или стоять на месте.Не уверен, что у него получится, но пусть хотя бы попытается.