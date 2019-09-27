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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4083408440854086
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:46

  Starikan написав:Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).


Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:53

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Ser Fil написав: Вы бы книжку, что-ли, почитали, или блог, какой-нибудь: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Чем читать такой блог, Вы бы, действительно, лучше какую-нибудь умную книжку почитали. :)

Предпочитаете Шария, Дубинского и Бигуса?
Или 1-й российский канал?
Или у вас свои источники информации в АП Украины и Белом Доме?

Не уподобляйтесь ... не буду перечислять кому.
Не смотрю ничего из Вами перечисленного. "Своих" источников информации в АП Украины и Белом Доме, естественно, не имею.
Пользуюсь сообщениями новостных агенств и журналистов, но стараюсь относиться к ним с осторожностью и не реагировать на первый же слух.
Но уж никак не расцениваю сообщения жёлтой прессы как достоверные. А указанный сайт расцениваю как крайне жёлтый и тенденциозный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:52

  detroytred написав:........
Вы учитывайте, что Арестович имеет не просто характер авантюриста, а авантюриста в квадрате.
Он бы туда даже и без необходимости индульгенции)) рано или поздно поехал.

В таких местах очень много очень разных людей)))
Вплоть до, как отметил американский врач, -- найсильнее -- из пайков и гуманитарки военные и волонтеры тырили самое ценное. Не инопланетяне.

Авантюристы бывают разные. Кто-то из них готов рисковать жизнью, кто-то нет. Не уверен, что Арестович из первых.
А люди разные везде, хотя Вы правы, в экстремальных ситуациях разнообразие больше и проявляется ярче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:19

  freeze написав:
  airmax78 написав:Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?


Зеленского подвели три вещи.
Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.
Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.
В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.

Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=bbixdV2F6Ts

Вообще-то согласен с постом fokus"а от 12.59.
А по Вашим пунктам.
1. Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам (в отличие от По), но не к капитуляции. А идеи "кислых лиц" гораздо ближе именно к капитуляции.
2. То же окружение. А где взять другое? Опытных дипломатов немного.
И, кстати, беды Украины отчасти объясняются именно отсутствием достаточно квалифицированных кадров - в советские времена наиболее толковые уходили в Москву. Отсутствие дипломатов, думаю, сказалось и на судьбе Будапештского меморандума, который по итогу оказался ничего не значащей бумажкой.
3. Это верно, но др. вариантов нет. Раскорячиваться сегодня придётся любому нашему президенту.

А вообще, Вы, по-моему, торопитесь с выводами. Задачи перед Зе очень сложные и ошибок у него наверняка будет ещё очень много. Но это лучше, чем не ошибаясь идти по неверному пути (тупиковому) или стоять на месте.
Не уверен, что у него получится, но пусть хотя бы попытается.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:29

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.
В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.
Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.

Проблема Зеленського в тому, що в ці 73% входять люди з діаметрально протилежними поглядами. Зараз розчаровуютья 20% ватної складової, якщо стане на коліна перед Путіним, розчаруються 40% проєвропейської, а ще ринкові ціни (тарифи) і т.д. Поки він мовчав і ховався перед виборами, їх цементував антирейтинг Порошенко. Але реальні справи неминуче їх розколять і його рейтинг поступово буде падати.
Віктор Бобриненко, який першим, в 2015, спрогнозував перемогу Зеленського, пророкує плавне зниження рейтингу на протязі двох років. Як на мене - цілком реалістичо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Зеленский получил гораздо большее внимание со стороны главного хозяина мира, чем, например, Порошенко. По крайней мере ему не пришлось покупать право сфоткаться с президентом США.

За цю брехню атовці вже отримали компенсацію від БіБіСі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:41

  lapay написав:
  fokus написав:Зеленский получил гораздо большее внимание со стороны главного хозяина мира, чем, например, Порошенко. По крайней мере ему не пришлось покупать право сфоткаться с президентом США.

За цю брехню атовці вже отримали компенсацію від БіБіСі.


Фотки Зе і Тра прикольні - можна продавати:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:47

  lapay написав:Зараз розчаровуютья 20% ватної складової, якщо стане на коліна перед Путіним, розчаруються 40% проєвропейської


Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.

  lapay написав:а ще ринкові ціни (тарифи) і т.д.


А вот это действительно аргумент. С учетом отсутствия борьбы с коррупцией и ее последствиями - монопольной сверприбылью олигархов - рейтинг Зе начнет быстро рушиться, а оппоненты (и проевропейские, и проватные) снова начнут укрепляться на цивилизационном разломе общества
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:02

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.

Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна. Оце і сцементувало 73%, а геополітичний вибір нікуди не подівся, в тому числі і вибір зеленого електорату - він як був, так і залишився діаметрально протилежним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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