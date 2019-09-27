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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4084408540864087
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:41

  shapo написав:
  Starikan написав: Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).
Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?

Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53

  Starikan написав:Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? 8)

Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!

https://gordonua.com/news/money/zavod-p ... 42508.html

Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.

Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)

1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.
2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.
3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17

  lapay написав:1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.


Может тут ты и прав. А может и нет. Это будет однозначно понятно только после накопления опыта управления другого президента Украины - т.е. через пару лет. Пока вопрос открытый.

  lapay написав:2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.


Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как Кузне :mrgreen: Ну ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?

  lapay написав:3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.


И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!

PS: а насчет Роттердама - марш на ветку "Рынок энергоносителей" учить матчасть :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33

  freeze написав:
  airmax78 написав:Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?


Зеленского подвели три вещи.
Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.
Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.
В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.

Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=bbixdV2F6Ts


Про які три речі мова?
Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...
Кармелюк
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