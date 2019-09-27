Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:41
Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53
Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:06
Re: Політичні дискусії
1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.
2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.
3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17
Может тут ты и прав. А может и нет. Это будет однозначно понятно только после накопления опыта управления другого президента Украины - т.е. через пару лет. Пока вопрос открытый.
Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как Кузне Ну ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?
И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!
PS: а насчет Роттердама - марш на ветку "Рынок энергоносителей" учить матчасть
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33
Про які три речі мова?
Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...
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