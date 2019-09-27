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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4084408540864087 Додано: Суб 28 вер, 2019 15:41 shapo написав: Starikan написав: Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу). Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу). Из каких слоев?

Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах? Из каких слоев?Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?

Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.

Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16239 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53 Starikan написав: Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.

Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции?

Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.

А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2078 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 16:06 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!



https://gordonua.com/news/money/zavod-p ... 42508.html



Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.



Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ) А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!... 42508.htmlДобавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)

1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.

2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.

3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+. 1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8391 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17 lapay написав: 1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.

1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.



Может тут ты и прав. А может и нет. Это будет однозначно понятно только после накопления опыта управления другого президента Украины - т.е. через пару лет. Пока вопрос открытый.



lapay написав: 2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.

2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.



Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как Кузне Ну ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?



lapay написав: 3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+. 3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.



И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!



PS: а насчет Роттердама - марш на ветку "Рынок энергоносителей" учить матчасть Может тут ты и прав. А может и нет. Это будет однозначно понятно только после накопления опыта управления другого президента Украины - т.е. через пару лет. Пока вопрос открытый.Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как КузнеНу ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!PS: а насчет Роттердама - марш на ветку "Рынок энергоносителей" учить матчасть zРадио

Повідомлень: 3608 З нами з: 02.05.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 1885 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33 freeze написав: airmax78 написав: Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире? Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?



Зеленского подвели три вещи.

Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.

Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.

В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.



Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.



https://www.youtube.com/watch?v=bbixdV2F6Ts Зеленского подвели три вещи.Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.



Про які три речі мова?

Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все... Про які три речі мова?Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все... Кармелюк 1

Повідомлень: 570 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4084408540864087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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