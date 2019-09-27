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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4085408640874088>
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:41

  shapo написав:
  Starikan написав: Может, он начинает вертеться на сковородке? Почти половина американцев за импичмент (погуглите, выберите источник по вкусу).
Из каких слоев?
Те, кто голосуют за демократов, сидят на велфере и на грантах в университетах?

Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53

  Starikan написав:Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? 8)

Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!

https://gordonua.com/news/money/zavod-p ... 42508.html

Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.

Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)

1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.
2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.
3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17

  lapay написав:1. Брехня в тому, що війна залежить від призвіща президента України, в той час, коли вона залежить виключно від президента РФ.


Может тут ты и прав. А может и нет. Это будет однозначно понятно только после накопления опыта управления другого президента Украины - т.е. через пару лет. Пока вопрос открытый.

  lapay написав:2. Під час війни зростають замовлення на військові заводи, не залежно від власників цих заводів.


Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как Кузне :mrgreen: Ну ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?

  lapay написав:3. Блокаду організувала Самопоміч. Ротердам+ дешевше ринкових цін. ДТЕК більше заробляє без Ротердам+.


И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!

PS: а насчет Роттердама - марш на ветку "Рынок энергоносителей" учить матчасть :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33

  freeze написав:
  airmax78 написав:Фризе, ну вы как, все еще позитивно настроены? Нравится преЗЕдент? Особенно в своей основной функции - представлении Украины в мире?


Зеленского подвели три вещи.
Во-первых, излишняя самоуверенность и мысль о том, что лучи славы выборов автоматически перенесутся и за рубеж, а там им всё равно, главное дела, а у Зеленского опять старая говорильня, которая уже всем надоела, судя по кислым лицам Меркель и Трампа.
Во-вторых, на внешнеполитическом направлении он полностью оставил себе в окружении команду Порошенко, начиная от министра иностранных дел, руководителя комитета по внешней политике в Раде, заканчивая обычными порошенковскими спичрайтерами.
В-третьих, Зеленский вместе с Украиной попал в разборки сильных мира сего между сильными мира сего, и пытаясь усидеть одновременно на трех стульев может грохнуться на пол.

Вот к третьему пункту как раз, новый предвыборный ролик Трампа, основанный на событиях в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=bbixdV2F6Ts


Про які три речі мова?
Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:36

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ага, еще скажи, что всем 300-м работающим военным заводам Украины так же повезло с госзаказами, как Кузне :mrgreen: Ну ты даешь - откровенную туфту за качественный аргумент то не выдавай, ок!?

Скажу. В 2019 на закупівлю військової техніки було віділено більше коштів, ніж весь війьковий бюджет в 2013, в якому на закупівлю було десь 16%. Хіба на танки і БТР менше дають?
  zРадио написав:И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!

Він не їй протистояв, а ЗУ, де прокотилась низка позачергових міських і обласних сесій місцевих рад на підримку блокади. Порошенко не такий дурний, як Яник, щоб із мухи роздути ... Майдан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:46

  zРадио написав:
И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!




Самонеміч якраз ніхто! Але саме з її подачі так звані республіки "націоналізували" українські підприємства. Як міг цьому завадити президент, коли дурні (хоча може й не дурні, а за гроші) дають ворогу такий гарний привід для націоналізації?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:57

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:За цю брехню атовці вже отримали компенсацію від БіБіСі.
Ну понятно, что не Трампу заплатил. Да и не платил конечно явным образом, а так..спонсорская помощь. Типа как от Пинчука демократам «на молочишко», отнюдь не на выборы, конечно :)
Впрочем свечку не держал, настаивать не буду. Пусть бесплатно сфотографировался. Против такой формулировки возражений нет?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:13

  lapay написав:Скажу. В 2019 на закупівлю військової техніки було віділено більше коштів, ніж весь війьковий бюджет в 2013, в якому на закупівлю було десь 16%. Хіба на танки і БТР менше дають?


Снова ты тулишь полнейший бред! Назови еще хоть один крупный военный завод, за счет госзаказов увеличивший производство в 6 раз, как это сделала Кузня Порошенко. Взагали по загалям не нужно - это пустое.

  lapay написав:Він не їй протистояв, а ЗУ, де прокотилась низка позачергових міських і обласних сесій місцевих рад на підримку блокади. Порошенко не такий дурний, як Яник, щоб із мухи роздути ... Майдан.


Я не стану спорить по сути объяснения, хоть и не могу его принять. Однако отмечу, что ты сейчас собственноручно больно ударил по ключевым мифам "порохоганды" (порохоботской пропаганды):
- во-первых, ты заявил, что Порошенко легко мог поставить личный интерес выше национального;
- а во-вторых, ты заявил, что происходящее в ОРДЛО - это не (только) эхо кремлевских решений, а это это внутриукраинских событий с эпицентром в ЗУ...

Уверен, что не хочешь подкорректровать свой ответ?.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:21

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:
И кто такая Самопомощь, чтобы целый президент страны не смог противостоять ее беспределу? Снова "аргумент" для недалеких. Незачет!



Самонеміч якраз ніхто! Але саме з її подачі так звані республіки "націоналізували" українські підприємства. Як міг цьому завадити президент, коли дурні (хоча може й не дурні, а за гроші) дають ворогу такий гарний привід для націоналізації?


Слушайте - а вы тут вообще расписываетесь в преступной бездеятельности президента Порошенко, повлекшей тяжелые экономические и неэкономические тоже последствия.

Оба ответа, я считаю, гениальны :mrgreen: Может лучше вам обоим будет признать, что блокада ОРДЛО устраивала высшую власть из меркантильных соображений?

Еще раз призываю обоих хорошо подумать перед следующим ответом. Ваши объяснения бьют по репутации Петра намного сильнее моего 8)
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