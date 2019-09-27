Додано: Суб 28 вер, 2019 17:13

lapay написав: Скажу. В 2019 на закупівлю військової техніки було віділено більше коштів, ніж весь війьковий бюджет в 2013, в якому на закупівлю було десь 16%. Хіба на танки і БТР менше дають?

Скажу. В 2019 на закупівлю військової техніки було віділено більше коштів, ніж весь війьковий бюджет в 2013, в якому на закупівлю було десь 16%. Хіба на танки і БТР менше дають?

lapay написав: Він не їй протистояв, а ЗУ, де прокотилась низка позачергових міських і обласних сесій місцевих рад на підримку блокади. Порошенко не такий дурний, як Яник, щоб із мухи роздути ... Майдан. Він не їй протистояв, а ЗУ, де прокотилась низка позачергових міських і обласних сесій місцевих рад на підримку блокади. Порошенко не такий дурний, як Яник, щоб із мухи роздути ... Майдан.

Снова ты тулишь полнейший бред! Назови еще хоть один крупный военный завод, за счет госзаказов увеличивший производство в 6 раз, как это сделала Кузня Порошенко. Взагали по загалям не нужно - это пустое.Я не стану спорить по сути объяснения, хоть и не могу его принять. Однако отмечу, что ты сейчас собственноручно больно ударил по ключевым мифам "порохоганды" (порохоботской пропаганды):- во-первых, ты заявил, что Порошенко легко мог поставить личный интерес выше национального;- а во-вторых, ты заявил, что происходящее в ОРДЛО - это не (только) эхо кремлевских решений, а это это внутриукраинских событий с эпицентром в ЗУ...Уверен, что не хочешь подкорректровать свой ответ?..