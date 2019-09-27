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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4085408640874088 Додано: Суб 28 вер, 2019 17:24 freeze написав: Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая.

Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.

В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.

Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко. Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая.Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.

Самое интересное, что в этой ошибке он далеко не первый. И хитрый лгун кравчук, и особенно красный директор Кучма, и даже в некоторой степени Янукович делали ту же ошибку.

Ну не умеют на Украине анализировать чужой опыт

Может место проклятое? Самое интересное, что в этой ошибке он далеко не первый. И хитрый лгун кравчук, и особенно красный директор Кучма, и даже в некоторой степени Янукович делали ту же ошибку.Ну не умеют на Украине анализировать чужой опытМожет место проклятое? Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 466 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 17:34 Кармелюк написав: ......

Про які три речі мова?

Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все... ......Про які три речі мова?Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...

Вы писали о внешней политике.

Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы. Вы писали о внешней политике.Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4273 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 17:37 shapo написав: Starikan написав: Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.

Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.

А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегаловеё разрушают под руководством демократов и части республиканцев

Напомнило:

«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».

А.И.Куприн, "Поединок"

Напомнило:«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».А.И.Куприн, "Поединок" Востаннє редагувалось Starikan в Суб 28 вер, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16240 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 17:40 ЛАД написав: Кармелюк написав: ......

Про які три речі мова?

Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все... ......Про які три речі мова?Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...

Вы писали о внешней политике.

Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы. Вы писали о внешней политике.Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы.

Интересно, как отреагировал бизнес на внешнеполитическую деятельность президента? Стал скупать доллары? Как курс? Как при Пете с проффесоршей из Лондона с 10-ти до 30-ти? Всё ок! А балаболы балаболят, а караван идёт. Интересно, как отреагировал бизнес на внешнеполитическую деятельность президента? Стал скупать доллары? Как курс? Как при Пете с проффесоршей из Лондона с 10-ти до 30-ти? Всё ок! А балаболы балаболят, а караван идёт. innamax2008

Повідомлень: 337 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 17:50 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам



Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.

Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.

Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.

Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.

В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.

Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным. Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12952 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3680 раз. Подякували: 5376 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 18:01 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Назови еще хоть один крупный военный завод, за счет госзаказов увеличивший производство в 6 раз, как это сделала Кузня Порошенко. Назови еще хоть один крупный военный завод, за счет госзаказов увеличивший производство в 6 раз, как это сделала Кузня Порошенко.

Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.

zРадио написав: Я не стану спорить по сути объяснения, хоть и не могу его принять. Однако отмечу, что ты сейчас собственноручно больно ударил по ключевым мифам "порохоганды" (порохоботской пропаганды):

- во-первых, ты заявил, что Порошенко легко мог поставить личный интерес выше национального;

- а во-вторых, ты заявил, что происходящее в ОРДЛО - это не (только) эхо кремлевских решений, а это это внутриукраинских событий с эпицентром в ЗУ... Я не стану спорить по сути объяснения, хоть и не могу его принять. Однако отмечу, что ты сейчас собственноручно больно ударил по ключевым мифам "порохоганды" (порохоботской пропаганды):- во-первых, ты заявил, что Порошенко легко мог поставить личный интерес выше национального;- а во-вторых, ты заявил, что происходящее в ОРДЛО - это не (только) эхо кремлевских решений, а это это внутриукраинских событий с эпицентром в ЗУ...

Він знехтував Ахметовим, а не собою, для якого вугілля видобували лугандонські раби, водночас платячі податки в Україну. А те що не почав внутрішньоукраїнську колотнечу - так це зобов'язання адекватного політика.

Лугандон сам хотів, в свій час, перестати продавати вугілля Україні. Так що тут співпало, хоч я особисто і не підтримую блокаду. Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.Він знехтував Ахметовим, а не собою, для якого вугілля видобували лугандонські раби, водночас платячі податки в Україну. А те що не почав внутрішньоукраїнську колотнечу - так це зобов'язання адекватного політика.Лугандон сам хотів, в свій час, перестати продавати вугілля Україні. Так що тут співпало, хоч я особисто і не підтримую блокаду. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8393 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4085408640874088 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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