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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4086408740884089>
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:24

  freeze написав:Основная философская ошибка Зеленского на сегодняшний день очень простая.
Вместо того чтобы выполнять обещания или скажем реализовавывать намеки, которые он давал 73 процентам избирателей, которые проголосовали за него, он вдруг забыл про свои обещания и намеки им и стал неистово бороться за голоса и дружбу с 24 процентами, которые его не поддержали на выборах.
В силу слабого образования Зеленский почему то вбил себе в голову, что в этом случае у него будет 73+24 процента поддержки.
Но он не понял, что мил всем не будешь, и 24 процента никогда не будут поддерживать по их мнению клоуна сколько не целуй их в разные места, а вот 73 процента растают легко.

Самое интересное, что в этой ошибке он далеко не первый. И хитрый лгун кравчук, и особенно красный директор Кучма, и даже в некоторой степени Янукович делали ту же ошибку.
Ну не умеют на Украине анализировать чужой опыт :(
Может место проклятое?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:34

  Кармелюк написав:......
Про які три речі мова?
Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...

Вы писали о внешней политике.
Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:37

  shapo написав:
  Starikan написав: Какая разница, из каких слоев? в данном контексте это просто будущие избиратели.
Насчет сидящих на грантах в университетах - это вы в адрес гнилой интеллигенции? 8)
Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев

Напомнило:
«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».
А.И.Куприн, "Поединок"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 28 вер, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:40

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:......
Про які три речі мова?
Його підвела всього одна однісінька причина! Про яку вам всім (і тим хто голосував за Зеленського, і тим хто голосував, не стільки за нього, скільки проти Порошенко) без кінця писали притомні люди - в Зеленського повністю відсутній політичний досвід!!! Він навіть депутатом найзадрипанішої сільської ради не був!!!!! От і результат абсолютного невігластва в політиці. Може за 5 років чогось і навчиться...Але скільки за цей час втратить Україна? Дай бог аби не все...

Вы писали о внешней политике.
Опыт депутата "найзадрипанішої сільської ради" вовнешней политике, безусловно, сильно помог бы. :)

Интересно, как отреагировал бизнес на внешнеполитическую деятельность президента? Стал скупать доллары? Как курс? Как при Пете с проффесоршей из Лондона с 10-ти до 30-ти? Всё ок! А балаболы балаболят, а караван идёт.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:50

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Что нового Зе может предложить? Насколько понимаю, он готов к компромиссам, уступкам


Если ничего нового не можешь предложить, то зачем лезть на самый высокий пост в государстве.
Не знаю откуда Вы взяли, что Зеленский готов к чему то другому, чем Порошенко. Это не подтверждается делами никак.
Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.
Обмен небольшого количества задержанных ? Ну так при Порошенко обменяли в десятки раз больше людей.
В районе станицы Луганской немного развели войска, так при Порошенко после Минска-2 войска развели на всем протяжении соприкосновения.
Пару раз созвонился с Путиным? Так и Порошенко за исключением последнего года много раз созванился с Путиным.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Назови еще хоть один крупный военный завод, за счет госзаказов увеличивший производство в 6 раз, как это сделала Кузня Порошенко.

Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.
  zРадио написав:Я не стану спорить по сути объяснения, хоть и не могу его принять. Однако отмечу, что ты сейчас собственноручно больно ударил по ключевым мифам "порохоганды" (порохоботской пропаганды):
- во-первых, ты заявил, что Порошенко легко мог поставить личный интерес выше национального;
- а во-вторых, ты заявил, что происходящее в ОРДЛО - это не (только) эхо кремлевских решений, а это это внутриукраинских событий с эпицентром в ЗУ...

Він знехтував Ахметовим, а не собою, для якого вугілля видобували лугандонські раби, водночас платячі податки в Україну. А те що не почав внутрішньоукраїнську колотнечу - так це зобов'язання адекватного політика.
Лугандон сам хотів, в свій час, перестати продавати вугілля Україні. Так що тут співпало, хоч я особисто і не підтримую блокаду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Пока не вижу ни одного отличия между персонажами.

У віці, зрості і вазі, ну і в оцінках подій. А те що справи однакові, так обставини сильніші за бажання. Всі йдуть по дорозі від Азіопи до Європи. Хтось з бажанням, хтось похнюпившись, але йдуть всі, бо "шаг вправо, шаг влево - расстрел (Майдан)".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:39

  lapay написав:Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.


Снова натяжка, граничащая с пропагандой ложью! Сравнил 164 млн грн ХБЗ (82 за полгода) с 776 млн грн Кузни. Более того, ХБЗ - это государственное предприятие (УкрОборонПром), а Кузня - приватная компания высшего должностного лица! Как говорится, почувствуйте разницу!

http://uaprom.info/news/153706-harkovsk ... dstvo.html

  lapay написав:Він знехтував Ахметовим, а не собою, для якого вугілля видобували лугандонські раби, водночас платячі податки в Україну.


Лугандоны - это для тебя не только сепаратисты с оружением, направленным против Украины, но и рядовые шахтеры тоже??? Ну-ну. Стоит ли удивляться, почему они не хотят жить в стране, где есть такие шовинисты, как ты. Не разглагольствуй после такого о российской пропаганде - ты и сам "неплохо" разжигаешь вражду...

А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. И на своих работодателей там рот тоже не особенно раскрывают (а если совсем откровенно, то понуро помалкивают даже когда их оскорбляют по национальному признаку, не говоря уже про совсем непохожие на европейские условия труда)...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.
Дядя-ти дурак?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:48

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.
Дядя-ти дурак?

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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