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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4086408740884089 Додано: Суб 28 вер, 2019 19:16 budivelnik написав: zРадио написав: А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.

Дядя-ти дурак? Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.Дядя-ти дурак?



У зеркала спрашивай, у зеркала



Тяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.



А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??



Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме? Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется... У зеркала спрашивай, у зеркалаТяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме?Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется... zРадио

Повідомлень: 3613 З нами з: 02.05.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 19:32 Starikan написав: shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.

А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегаловеё разрушают под руководством демократов и части республиканцев

Напомнило:

«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».

А.И.Куприн, "Поединок"

Напомнило:«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».А.И.Куприн, "Поединок"



Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?

Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?

письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2079 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4086408740884089 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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