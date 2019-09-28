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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:16
budivelnik написав: zРадио написав:
А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.Дядя-ти дурак?
У зеркала спрашивай, у зеркала
Тяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.
А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??
Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме?
Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется...
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:32
Starikan написав: shapo написав:
Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд
её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Напомнило:
«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, конокрады, ж.ды и поляки!».
А.И.Куприн, "Поединок"
Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?
письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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