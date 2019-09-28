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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4086408740884089
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:16

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.
Дядя-ти дурак?


У зеркала спрашивай, у зеркала :mrgreen:

Тяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.

А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??

Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме? :mrgreen: Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:32

  Starikan написав:
  shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.
А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев

Напомнило:
«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».
А.И.Куприн, "Поединок"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?
Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?
письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42

  zРадио написав:
  lapay написав:Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.


Снова натяжка, граничащая с пропагандой ложью! Сравнил 164 млн грн ХБЗ (82 за полгода) с 776 млн грн Кузни. Более того, ХБЗ - это государственное предприятие (УкрОборонПром), а Кузня - приватная компания высшего должностного лица! Как говорится, почувствуйте разницу!

http://uaprom.info/news/153706-harkovsk ... dstvo.html

Кузня була в трасті, так що формально тут все чисто. А те, що деякі рівніші, так це було, є, і буде, ще довго і нудно. З чого почав Зеленський? Зі зняття заборони на "Свати", а потім пішло-поїхало вже на 10+ млрд гривень для Коломойського. Не дійшли ми ще до Європи, не дійшли.


Лугандоны - это для тебя не только сепаратисты с оружением, направленным против Украины, но и рядовые шахтеры тоже??? Ну-ну. Стоит ли удивляться, почему они не хотят жить в стране, где есть такие шовинисты, как ты. Не разглагольствуй после такого о российской пропаганде - ты и сам "неплохо" разжигаешь вражду...

Якщо ти не в курсі, в нас вже п'ять років війна з Лугандоном, так що, що там можна ще розпалити, додатково, не зрозуміло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:44

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.
Дядя-ти дурак?

О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака :(
maza5
 
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  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.


  lapay написав:Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна.


А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!

https://gordonua.com/news/money/zavod-p ... 42508.html

Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.

Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)

тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?
У пороха і раніше купляли автобуси. Чи щоб задовольнити охлос потрібно було закрити заводи та повиганяти людей на вулицю?
Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:47

  maza5 написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.
Дядя-ти дурак?
О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака :(
1 Я і в Україні не працюю ні в теплицях ,ні на свинофермах,ні на заводах/шахтам..
2 Прошу озвучити
а - середню тривалість життя шахтара, в порівнянні з працівником сільського господарства
б - чому шахтарі йдуть на пенсію років на 10-15 швидше
в - чому шахтарам платять різного роду регресні в сумах більші ніж пенсії
3 Прошу озвучити
Скільки в рік гине шахтарів в шахтах на 1 млн тонн видобутого вугілля і працівників в теплицях на 1 млн тонн помідорів/огірків....

Як тільки ці всі параметри приведете до якогось спільного знаменника-тоді й поговоримо.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:51

  mephala написав:тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?


Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.

На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы :mrgreen:

  mephala написав:Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?


Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:08

Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються.
Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:09

  zРадио написав:
  mephala написав:тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?


Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.

На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы :mrgreen:

  mephala написав:Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?


Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ...

1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.
3. Можу знайти ваші ж слова що Ахметов за допомогою роттердам+ запускав руку до кишені держави. Зараз роттердам+ вже немає. То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?

ЗІ
  zРадио написав:Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам.

у вас є розрахунки справедливої ціни? наскільки я пам’ятаю нашу останню дискусію ви не змогли привести їх. а без них - ви займаєтеся простим оббріхуванням та маніпулюванням.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:16

  mephala написав:1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.


А ты действительно не понимаешь разницу между госзаказом на госкомпанию, возвращающему прибыль в Бюджет, и госзаказом на коммерческую компанию, выводящую прибыль в Панаму? Ну-ну...

  mephala написав:То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?


Все тот же ДТЭК Ахметова, чью э/э покупает НЭК Укрэнерго по цене выше 2 грн/кВтч при себестоимости генерации (открыто публикуемой, кстати, в отчетности ДТЭКа) в районе 1 грн/кВтч...
zРадио
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