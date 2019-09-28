Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме. Дядя-ти дурак?
У зеркала спрашивай, у зеркала
Тяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.
А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??
Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме? Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется...
shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой. А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев
Напомнило: «Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, конокрады, ж.ды и поляки!». А.И.Куприн, "Поединок"
Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна? Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!? письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира
lapay написав:Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.
Снова натяжка, граничащая с пропагандой ложью! Сравнил 164 млн грн ХБЗ (82 за полгода) с 776 млн грн Кузни. Более того, ХБЗ - это государственное предприятие (УкрОборонПром), а Кузня - приватная компания высшего должностного лица! Как говорится, почувствуйте разницу!
Кузня була в трасті, так що формально тут все чисто. А те, що деякі рівніші, так це було, є, і буде, ще довго і нудно. З чого почав Зеленський? Зі зняття заборони на "Свати", а потім пішло-поїхало вже на 10+ млрд гривень для Коломойського. Не дійшли ми ще до Європи, не дійшли.
Лугандоны - это для тебя не только сепаратисты с оружением, направленным против Украины, но и рядовые шахтеры тоже??? Ну-ну. Стоит ли удивляться, почему они не хотят жить в стране, где есть такие шовинисты, как ты. Не разглагольствуй после такого о российской пропаганде - ты и сам "неплохо" разжигаешь вражду...
Якщо ти не в курсі, в нас вже п'ять років війна з Лугандоном, так що, що там можна ще розпалити, додатково, не зрозуміло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.
lapay написав:Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна.
А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!
Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.
Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)
тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні? У пороха і раніше купляли автобуси. Чи щоб задовольнити охлос потрібно було закрити заводи та повиганяти людей на вулицю? Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?
zРадио написав:А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова.
Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме. Дядя-ти дурак?
О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака
1 Я і в Україні не працюю ні в теплицях ,ні на свинофермах,ні на заводах/шахтам.. 2 Прошу озвучити а - середню тривалість життя шахтара, в порівнянні з працівником сільського господарства б - чому шахтарі йдуть на пенсію років на 10-15 швидше в - чому шахтарам платять різного роду регресні в сумах більші ніж пенсії 3 Прошу озвучити Скільки в рік гине шахтарів в шахтах на 1 млн тонн видобутого вугілля і працівників в теплицях на 1 млн тонн помідорів/огірків....
Як тільки ці всі параметри приведете до якогось спільного знаменника-тоді й поговоримо.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
mephala написав:тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?
Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.
На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы
mephala написав:Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?
Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ...
Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються. Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя.
mephala написав:тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?
Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.
На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы
mephala написав:Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?
Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ...
1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення. 3. Можу знайти ваші ж слова що Ахметов за допомогою роттердам+ запускав руку до кишені держави. Зараз роттердам+ вже немає. То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?
ЗІ
zРадио написав:Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам.
у вас є розрахунки справедливої ціни? наскільки я пам’ятаю нашу останню дискусію ви не змогли привести їх. а без них - ви займаєтеся простим оббріхуванням та маніпулюванням.