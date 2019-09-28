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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4086408740884089 Додано: Суб 28 вер, 2019 19:16 budivelnik написав: zРадио написав: А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.

Дядя-ти дурак? Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.Дядя-ти дурак?



У зеркала спрашивай, у зеркала



Тяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.



А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??



Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме? Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется... У зеркала спрашивай, у зеркалаТяжесть труда обратнопропорциональна его длительности. Смена непосредственно в шахте длится 5-6 часов. Больше - и запрещено нормативами, и неэффективно. Рабочая неделя - сокращенная (не более 36 часов) для всех вредных производств по КЗоТу.А сколько часов заробитчане трудятся на уборке овощей в ЕС??Кстати, отсутствие семей, друзей, медицины - это не вредные ли условия работы? Как ты там сказал - дощ не падає і вітер не дме?Ухаха... Вроде и смешно, но на самом деле, если задуматься, какая каша у тебя в башке - плакать хочется... zРадио

Повідомлень: 3615 З нами з: 02.05.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 19:32 Starikan написав: shapo написав: Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.

А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегалов подкормленная университетская публика, журналисты, Голливуд её разрушают под руководством демократов и части республиканцев Разница в том, что именно на этих слоях Америка стала Америкой.А рассказывающая о глобализме и пускающая слезу по поводу нелегаловеё разрушают под руководством демократов и части республиканцев

Напомнило:

«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».

А.И.Куприн, "Поединок"

Напомнило:«Кто есть враг внутренний?»: «Так то бунтовщики, студенты, ко­нокрады, ж.ды и поляки!».А.И.Куприн, "Поединок"



Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?

Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?

письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира Что-нибудь посвежее не нашли кроме антисемита Куприна?Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея!?письмо А.И. Куприна Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посланного из Житомира Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2079 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42 zРадио написав: lapay написав: Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.

Харківський бронетанковий, в 2015 році, збільшив виробництво танків в 4 рази. Танки в нас були на складах, а більшість флоту анексували в Криму. Відповідно і замовлення.



Снова натяжка, граничащая с пропагандой ложью! Сравнил 164 млн грн ХБЗ (82 за полгода) с 776 млн грн Кузни. Более того, ХБЗ - это государственное предприятие (УкрОборонПром), а Кузня - приватная компания высшего должностного лица! Как говорится, почувствуйте разницу!



http://uaprom.info/news/153706-harkovsk ... dstvo.html Снова натяжка, граничащая с пропагандой ложью! Сравнил 164 млн грн ХБЗ (82 за полгода) с 776 млн грн Кузни. Более того, ХБЗ - это государственное предприятие (УкрОборонПром), а Кузня - приватная компания высшего должностного лица! Как говорится, почувствуйте разницу!

Кузня була в трасті, так що формально тут все чисто. А те, що деякі рівніші, так це було, є, і буде, ще довго і нудно. З чого почав Зеленський? Зі зняття заборони на "Свати", а потім пішло-поїхало вже на 10+ млрд гривень для Коломойського. Не дійшли ми ще до Європи, не дійшли.





Лугандоны - это для тебя не только сепаратисты с оружением, направленным против Украины, но и рядовые шахтеры тоже??? Ну-ну. Стоит ли удивляться, почему они не хотят жить в стране, где есть такие шовинисты, как ты. Не разглагольствуй после такого о российской пропаганде - ты и сам "неплохо" разжигаешь вражду...

Якщо ти не в курсі, в нас вже п'ять років війна з Лугандоном, так що, що там можна ще розпалити, додатково, не зрозуміло. Кузня була в трасті, так що формально тут все чисто. А те, що деякі рівніші, так це було, є, і буде, ще довго і нудно. З чого почав Зеленський? Зі зняття заборони на "Свати", а потім пішло-поїхало вже на 10+ млрд гривень для Коломойського. Не дійшли ми ще до Європи, не дійшли.Якщо ти не в курсі, в нас вже п'ять років війна з Лугандоном, так що, що там можна ще розпалити, додатково, не зрозуміло. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8395 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 19:44 budivelnik написав: zРадио написав: А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.

Дядя-ти дурак? Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.Дядя-ти дурак?

О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака maza5 Повідомлень: 186 З нами з: 27.08.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:37 zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства. Абсолютное непонимание ситуации. Прошедшие выборы показали, что 73% людей не волнуют геополитические стенания, которыми Порошенко страдал все 5 лет, не занимаясь ничем другим, за исключением воровства.



lapay написав: Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна.

Тут не в геополітиці справа, а в брехливій тезі, що Баризі вигідна війна.



А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!



https://gordonua.com/news/money/zavod-p ... 42508.html



Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.



Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ) А в чем "брехня", если только с 2016-го года заказы Кузни на Рыбальском увеличились на 0,5 млрд грн в год, или в 6 раз. И все это госзаказ!!!Добавь к этому гос- и муниципальные заказы на спец. и неспец. автобусы Богдана.Ну и не стоит забывать, что на блокировании угля из ОДРЛО была построена схема Роттердам+, на которой ДТЭК заработал по меньшей мере 2 млрд долларов. Тяжело представить, что Порошенко не получил откат за свою лояльность схеме (помним роль экс-сотрудника Рошен Вовка в НКРЭКУ)

тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?

У пороха і раніше купляли автобуси. Чи щоб задовольнити охлос потрібно було закрити заводи та повиганяти людей на вулицю?

Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"? тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?У пороха і раніше купляли автобуси. Чи щоб задовольнити охлос потрібно було закрити заводи та повиганяти людей на вулицю?Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"? mephala Повідомлень: 5505 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:47 maza5 написав: budivelnik написав: zРадио написав: А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. А что касается рабства, то жители ЗУ, батрачащие в польских теплицах с помидорами, получают никак не больше шахтеров Ахметова. Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.

Дядя-ти дурак? Тобто роботу в шахті на горизонті в мінус 500 метрів ти прирівнюєш до роботи на чистому повітрі,де ще й дощ не падає і вітер не дме.Дядя-ти дурак? О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака О да, поработая и надышась химикатами в теплице за годик, вас бы уже тошнило от того "чистого повітря" . Я уже промолчу о свинофермах с запахом аммиака 1 Я і в Україні не працюю ні в теплицях ,ні на свинофермах,ні на заводах/шахтам..

2 Прошу озвучити

а - середню тривалість життя шахтара, в порівнянні з працівником сільського господарства

б - чому шахтарі йдуть на пенсію років на 10-15 швидше

в - чому шахтарам платять різного роду регресні в сумах більші ніж пенсії

3 Прошу озвучити

Скільки в рік гине шахтарів в шахтах на 1 млн тонн видобутого вугілля і працівників в теплицях на 1 млн тонн помідорів/огірків....



Як тільки ці всі параметри приведете до якогось спільного знаменника-тоді й поговоримо. 1 Я і в Україні не працюю ні в теплицях ,ні на свинофермах,ні на заводах/шахтам..2 Прошу озвучитиа - середню тривалість життя шахтара, в порівнянні з працівником сільського господарстваб - чому шахтарі йдуть на пенсію років на 10-15 швидшев - чому шахтарам платять різного роду регресні в сумах більші ніж пенсії3 Прошу озвучитиСкільки в рік гине шахтарів в шахтах на 1 млн тонн видобутого вугілля і працівників в теплицях на 1 млн тонн помідорів/огірків....Як тільки ці всі параметри приведете до якогось спільного знаменника-тоді й поговоримо. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21459 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:51 mephala написав: тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?

тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?



Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.



На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы



mephala написав: Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"? Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?



Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ... Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботыЭто мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ... zРадио

Повідомлень: 3615 З нами з: 02.05.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:08 Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються.

Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя. Ethereum Повідомлень: 761 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:09 zРадио написав: mephala написав: тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?

тобто щоб задовільнити охлос потрібно було проводити війну голими дупами аби тільки не розміщати замовлення на Кузьні?



Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.



На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботы



mephala написав: Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"? Ну з червня місяця вже не діє формула Роттердам+. Щось я не помітив зменшення тарифів відповідно до істерії яка була розгорнута в суспільстві. Зате вже звучали фрази що електроенергію навіть піднімуть в ціні. "Где деньги Зин"?



Это мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ... Тут есть 2 варианта манипуляций. Первый - Порошенко организовал войну, чтобы зарабатывать. Второй - Порошенко не стал бы организовывать войну, чтобы зарабатывать.На самом же деле истина посередине - Порошенко не организовывал войну, но покуда это сделала другая сторона, и вооружение Украине де-факто необходимо, грех не отдать заказы на свои предприятия и не заработать миллиард-другой. Думаю, с такой формулировкой согласятся даже умеренные порохоботыЭто мы уже обсуждали. Т.н. энергорынок, действующий с момента окончания работы формулы Роттердам+ - это творчество все тех же людей из НКРЭКУ, состоящих из бывших сотрудников Рошен и ДТЭК. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Спонсор этого праздника жизни, как и ранее - Энергоатом, продающий э/э производства АЭС по заниженным тарифам ...

1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.

3. Можу знайти ваші ж слова що Ахметов за допомогою роттердам+ запускав руку до кишені держави. Зараз роттердам+ вже немає. То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?



ЗІ

zРадио написав: Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам. Укрэнерго, как и ранее, выкупает э/э производства ТЭК по завышенным тарифам.

у вас є розрахунки справедливої ціни? наскільки я пам’ятаю нашу останню дискусію ви не змогли привести їх. а без них - ви займаєтеся простим оббріхуванням та маніпулюванням. 1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.3. Можу знайти ваші ж слова що Ахметов за допомогою роттердам+ запускав руку до кишені держави. Зараз роттердам+ вже немає. То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?ЗІу вас є розрахунки справедливої ціни? наскільки я пам’ятаю нашу останню дискусію ви не змогли привести їх. а без них - ви займаєтеся простим оббріхуванням та маніпулюванням. mephala Повідомлень: 5505 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4086408740884089 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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