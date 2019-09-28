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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4087408840894090 Додано: Суб 28 вер, 2019 21:17 Ethereum написав: Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються.

Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя. Серадио придумав знов казку про порохоботів. А сам бідніє і бідніє. Кредити не дали,все дорожає, азірови вертаються.Молодець агент срадио,скоро дивись і орденок дадуть за захоплення якогось Маріуполя.



Игнор неумному троллю и провокатору! Игнор неумному троллю и провокатору! zРадио

Повідомлень: 3618 З нами з: 02.05.18 Подякував: 797 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:20 Данилюк, теперь Волкер фигура совсем другого масштаба...

ой чую ЗЕкоманда пройдет путь чивакуни макс за год...ёпть 3й майдан...ппц... "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский Прохожий Повідомлень: 10959 З нами з: 05.06.13 Подякував: 465 раз. Подякували: 1018 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:27 zРадио написав: mephala написав: 1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.

1. ну з такою логікою далеко підем. Так тоді й держава заробляла на війні. А що - завод Малишева збільшив же обсяг замовлень. І не тільки на Малишева збільшили свої замовлення.



А ты действительно не понимаешь разницу между госзаказом на госкомпанию, возвращающему прибыль в Бюджет, и госзаказом на коммерческую компанию, выводящую прибыль в Панаму? Ну-ну...



mephala написав: То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє? То хто зараз запускає руки до кишені коли з 01-07-19р. збільшились тарифи на електроенергію для підприємств на 25% а для фізосіб залишили на старому рівні та роттердам+ вже не діє?



Все тот же ДТЭК Ахметова, чью э/э покупает НЭК Укрэнерго по цене выше 2 грн/кВтч при себестоимости генерации (открыто публикуемой, кстати, в отчетности ДТЭКа) в районе 1 грн/кВтч... А ты действительно не понимаешь разницу между госзаказом на госкомпанию, возвращающему прибыль в Бюджет, и госзаказом на коммерческую компанию, выводящую прибыль в Панаму? Ну-ну...Все тот же ДТЭК Ахметова, чью э/э покупает НЭК Укрэнерго по цене выше 2 грн/кВтч при себестоимости генерации (открыто публикуемой, кстати, в отчетности ДТЭКа) в районе 1 грн/кВтч...

1. дай просту відповідь а не юлиш - то держава також заробляла на війні? а також дай перелік ВСІХ хто заробляв на війні. тобто в кого були розміщені держзамовлення.

2. хотілося б побачити розрахунки цієї собівартості а не бла бла бла. і ти так і не відповів - хто зараз заробляє на збільшенні тарифу на 25% для комерційних споживачів. 1. дай просту відповідь а не юлиш - то держава також заробляла на війні? а також дай перелік ВСІХ хто заробляв на війні. тобто в кого були розміщені держзамовлення.2. хотілося б побачити розрахунки цієї собівартості а не бла бла бла. і ти так і не відповів - хто зараз заробляє на збільшенні тарифу на 25% для комерційних споживачів. mephala Повідомлень: 5509 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:40 Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.



"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.

https://24tv.ua/rozetka_mozhe_zakritis_yakshho_zelenskiy_pidpishe_zakon_pro_kasovi_aparati_n1212018 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9381 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6272 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:54 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.



"Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.

https://24tv.ua/rozetka_mozhe_zakritis_yakshho_zelenskiy_pidpishe_zakon_pro_kasovi_aparati_n1212018



Тупость приняли, нет никакой ответственности для кляузника, который в порыве шизофрении будет писать по несколько жалоб в день, нет никакой ответственности для налоговой, если она придет и парализует на момент разборок деятельность какого то магазинчика.

Так законы не пишутся, безграмотность зеленой команде еще аукнется.

Даже Дубинский вчера сказал про работу бешенного принтера, что если куда то быстро бежать, не зная в каком направлении, можно уеб..ся об стену. Тупость приняли, нет никакой ответственности для кляузника, который в порыве шизофрении будет писать по несколько жалоб в день, нет никакой ответственности для налоговой, если она придет и парализует на момент разборок деятельность какого то магазинчика.Так законы не пишутся, безграмотность зеленой команде еще аукнется.Даже Дубинский вчера сказал про работу бешенного принтера, что если куда то быстро бежать, не зная в каком направлении, можно уеб..ся об стену. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3680 раз. Подякували: 5376 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 22:40 detroytred написав: Schmit написав:

Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох. Интересно, когда до лохтората Зе дойдет смысл слов "Зробимо їх ще раз"? Наверно после дефолта и тотального зубожиння. Но все равно виноват будет барыга Порох.



Не)) Марсиане.

Это они валили гриценок-наливайченок и т.д..

И сами, находясь в ..., выдвигали только себя вяликого и незаменимого столпа демократии и европейства на переизбрание.



Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.

То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння. Не)) Марсиане.Это они валили гриценок-наливайченок и т.д..И сами, находясь в ..., выдвигали только себя вяликого и незаменимого столпа демократии и европейства на переизбрание.Кстати, Вы может быть будете удивлены, но коллега Мортимер больше десяти лет назад предполагал, что только через полный занепад возможны изменения в Украине.То есть дефолт или что, но главное - через полное зубожiння.

якого зубожіння тобі не вистачає?(мало Кримнаша і ЛНР/ДНР) якого зубожіння тобі не вистачає?(мало Кримнаша і ЛНР/ДНР) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16269 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4087408840894090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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